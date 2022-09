Atlético Sanluqueño - Recre: Demostrar que lo del Betis Deportivo fue un hecho aislado

El objetivo es claro. El Recreativo de Huelva visita este domingo (18:45) al Atlético Sanluqueño con la intención de hacer olvidar el partido que disputó el pasado domingo frente al Betis Deportivo. Para ello, dentro del vestuario albiazul se ha analizado el encuentro, se han señalado los errores, y se ha entrenado para que esa superioridad rival no sea la protagonista pospartido. Para ello, el Decano querrá tener el balón en un campo, el de El Palmar, que apretará cada detalle para que no viajen los puntos hasta Huelva.

Se espera un partido intenso entre uno que viene de jugar en Primera RFEF y otro que quiere jugar allí la temporada que viene. Bueno, y quién no. Esta es la dureza de la Segunda RFEF. Una liga corta para ser el mejor. Y el Recre pretende competir en ese escenario. Así está marcado en su objetivo anual. Y para alcanzar esa cima la suma de tres en tres es casi una obligación.

El míster recreativista ha dejado en Huelva a Cancelo, Enric Martínez, Pata y Perotti, que se suman a los lesionados Juan Delgado y Edmilson. La gran novedad de la convocatoria es la presencia de MBaye, que todavía no había entrada en ninguna. Abel Gómez señaló en la rueda de prensa previa al partido que "a nivel táctico le está costando mucho, viene de otra cultura, de otra manera de jugar". Habrá que esperar si es de la partida o no. Y es que el míster del Decano tendrá que hacer un descarte antes del partido. También está por ver si Abel Gómez sigue por once continuista después de lo ocurrido frente al Betis Deportivo o si en cambio plantea otro escenario.

El Recre necesita puntuar para seguir enganchado a los mejores, algo fundamental en una liga de tan corto recorrido. Los locales se han dejado dos puntos más que el Decano en estas tres primeras jornada de liga, y ya sabe lo que es ganar, empatar y perder.

Más allá del resultado el Decano necesita jugar mejor y aguantar físicamente los 90 minutos. A pesar de las dos victorias en el arranque liguero, al equipo se le vio sin ritmo a mediados de la segunda parte, para después desaparecer del césped el pasado domingo. No es tarea fácil lo que tiene por delante el equipo para este domingo pero tendrá que dar un paso al frente para demostrar que está entre los mejores de la categoría.

La historia está de parte del Decano esta semana. Los albiazules nunca han perdido a domicilio frente al Atlético Sanluqueño en los siete envites que se guardan en la hemeroteca. Para seguir esta racha positiva de enfrentamientos el Recreativo no estará solo. Como es habitual cientos de aficionados acompañarán al equipo en las gradas de El Palmar. Un día, además, que servirá para confraternizar con la afición local en lo que es una intención de hermanamiento por parte de los clubes.