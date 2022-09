Abel Gómez: Ante el Sanluqueño "tenemos que estar muy bien con el balón"

El Recreativo de Huelva ha encarado su primera semana de la temporada tras cosechas una derrota en liga. En estas situaciones "a todo el mundo se le hace larga la semana, todo el mundo lo que quiere es competir lo antes posible para cambiar la imagen del otro día", explicó el entrenador Abel Gómez, que pasó por rueda de prensa este viernes. A nivel de vestuario, "hemos hablado, hemos analizado, hemos visto errores que hemos cometido. Nos hemos dado cuenta de que hay cosas que tenemos que mejorar, y a partir de ahí trabajar y sobre todo levantar el ánimo de los jugadores".

El míster añadió que "cuando pierdes, son semanas que los primeros días son complicados, y a partir de ahí afrontar con las máximas ganas el partido. Cuanto tienes un partido malo como el del otro día en el que no salen las cosas como quieres, lo que te queda es mejorar, corregir, afrontar la semana como tal, sobre todo darnos cuenta de las situaciones que hemos hecho mal para mejorarlas. El fútbol son estados de ánimo, cuando ganas la euforia haces que te equivoques y cuando pierdes tampoco te tienes que hundir porque si no, no te levantas".

Cuestionado por si está jugando los futbolistas que mejor están o los que tiene en su cabeza, Gómez apuntó que "hemos intentado que jueguen los que creíamos mejores para ese partido con lo que nos habían demostrado durante la semana".

Sobre el Atlético Sanluqueño, rival del Decano este semana (domingo a las 18:45, en Sanlúcar), el entrenador recreativista apuntó que "es muy fuerte en su campo. Te puede jugar con diferentes dibujos y tenemos que estar preparados. Equipo con mucha experiencia, jugadores con trayectoria amplia en la categoría. Es un equipo que nos va a buscar en presión alta y a campo contrario, y por eso tenemos que estar muy bien con el balón si queremos hacer el partido que queremos. Intentaremos dominar el partido y hacernos con el balón y hacer daño". El míster añadió que "hemos trabajado durante la semana en cómo defender y en cómo intentar hacer daño y ser más sólidos".

Cuestionado por la ausencia de Mbaye de las convocatorias, Gómez reconoció que "a nivel táctico le está costando mucho, viene de otra cultura, de otra manera de jugar. A nivel físico está mejorando y yendo a más". También fue preguntado por el rendimiento de Fran Ávila y señaló que "es un futbolista que se ha incorporado un poco tarde a la pretemporada y le está costando un poco más, pero a él y a otros jugadores".

Por último, Abel Gómez adelantó que esta semana "habrá seguro algún cambio. También tenemos jugadores con dudas, con molestias".