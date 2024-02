Alfredo Santaelena, entrenador del San Fernando: "El Recre es un rival complicado como todos los de la categoría"

El San Fernando quiere olvidarse de la caída ante el Real Murcia. Los de Alfredo Santaelena sufrieron "una dolorosa derrota" el pasado fin de semana y quieren levantarse este domingo en su cita con el Recreativo de Huelva.

"Hay que olvidarse y pensar en el Recre", dijo el entrenador del San Fernando en rueda de prensa además de mostrarse "tranquilo" porque "los chicos han entrenado fenomenal" aunque "es una lástima porque no tenemos a todos disponibles", comentó.

El conjunto isleño se sitúa a siete puntos del descenso y quiere alzar el vuelo para cumplir con el objetivo. Este domingo ante el Recreativo contará con cuatro bajas pero "tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible porque es un partido más". La idea es "presionar alto, ser intensos y meter al público para que podamos sacar un buen resultado y dedicárselo a la afición", apuntó.

"Los que salgan van a hacer un buen partido, los chicos están muy metidos, son muy conscientes de la importancia del partido", comentó sobre las ausencias con las que cuenta para el duelo con el Decano, un "rival complicado como todos los de la categoría".

Respecto al once de este domingo, Alfredo Santaelena informó que "lo mismo hay alguna variante porque falta gente y por el tipo de rival, pero "no sé si variaré el sistema o no", lo más importante es que "el equipo sea sólido defensivamente".