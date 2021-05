Gabriel Cruz: "No hay ninguna negociación con Krypteia"

Gabriel Cruz ha salido al paso de las informaciones que apuntan a una negociación del Ayuntamiento con Krypteia sobre el Recreativo de Huelva; el alcalde ha sido tajante, dejando bien claro que no existe nada al respecto.

“No hay negociaciones abiertas con Krypteia, en absoluto, no sé de dónde puede venir eso; Krypteia se ha encargado de publicitar que ha lanzado una carta de intenciones y puedo asegurar y afirmar que no hay ninguna negociación; lo que hay con Krypteia son algunos asuntos judiciales, fue la que intentó colapsar las cuentas del Recreativo de Huelva, embargó, se negó a negociar el pago de las cantidades, llevó al club a los tribunales... no hay ningún tipo de negociación; cuando salgan a la ventas las acciones del Recreativo saldrán como tienen que salir, con un procedimiento público en el que concurrirán los proyectos o entidades que estén interesados, pero puedo afirmar con absoluta rotundidad que no hay ninguna negociación con Krypteia”, recalca el primer edil.

Los rumores apuntan a una posible gestión deportiva del club por parte de la empresa, algo que también está descartado. “No vamos a repetir la experiencia de Eurosamop, no hay nada al respecto”.

Después de la temporada tan nefasta que concluirá este fin de semana, el alcalde quiere mandar un mensaje de optimismo para los aficionados del Decano. “Nos tenemos que ilusionar porque el Recreativo es muy grande, por eso es seña de identidad, porque forma parte de nosotros y nos acompaña siempre; estamos viviendo los momentos deportivos más delicados, no voy a decir de la historia, pero desde que está establecido el formato de competición; tenemos 132 años por detrás y muchos siglos por delante. Esto lo estamos viviendo como una auténtica pesadilla, como lo que es, pero estamos trabajando y se va a construir un proyecto que ilusione y que permita al Recreativo ir recuperando año a año la categoría que le corresponde hasta dejarlo en su sitio”.

¿Le gustaría ese proyecto con más presencia onubense? “El Recreativo ya tiene presencia onubense, más allá de los componentes del plano más deportivo, los dueños somos los onubenses, no solamente el Ayuntamiento, sino los socios son 100% onubense, el consejo de administración en su mayoría es onubense, y sobre todo es una seña de identidad nuestra y por lo tanto no es posible disociar Recre de Huelva”.

“La confección de la plantilla y la elección del entrenador le corresponde a la parcela deportiva, nunca hemos entrado en esos temas, para eso están los profesionales. Habrá una estructura de dirección de la sociedad, un consejo de administración, una dirección deportiva y a partir de ahí se conformará la plantilla con los criterios profesionales, que son los que deben imperar”, añade.

En la próxima junta general de accionistas se tienen que ver los primeros pasos del proyecto. “Se tienen que vislumbrar la nueva estructura y composición, los primeros elementos del camino que se está iniciando; se está trabajando para que nos sintamos orgullosos de nuestro equipo; ya nos sentimos orgullosos del Recre aunque no de la temporada que se ha hecho; y sobre todo para generar esa ilusión tan importante y necesaria para seguir impulsando el Recreativo, y también culminar la salvación que es lo más importante que tenemos entre manos”, concluye Gabriel Cruz.