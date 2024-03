Alberto Trapero: "Está claro que todo jugador quiere jugar y ojalá tenga una oportunidad pronto"

Al igual que David del Pozo, este miércoles le tocó el turno de palabra en sala de prensa a Alberto Trapero. El defensa gallego, pese a no contar con el mismo protagonismo que en el inicio de temporada, se mostró muy ilusionado con la recta final de temporada en la que confían "alcanzar el playoff y poder soñar".

El Recreativo de Huelva afronta este sábado (18:00) en Antequera la primera de las 11 finales que restan hasta el final de campeonato. Para ello, Abel Gómez espera contar con todos sus futbolistas en plenitud de condiciones para cuando les toque participar. Es el caso, entre otros, de Alberto Trapero. El gallego, llegado en el mercado invernal de la pasada temporada procedente del Guijuelo, ha perdido protagonismo con la entrada del nuevo año.

Pese a completar un muy buen inicio de campaña, siendo indiscutible junto a Rubén Serrano, tan solo ha sido titular en tres de los ocho partidos que llevamos de segunda vuelta. Además, no tiene minutos desde el pasado 18 de febrero, cuando fue cambiado en el descanso del choque disputado en La Rosaleda. Aún así, el central continúa "trabajando todos los días para estar disponible para el míster, para aportar al equipo. Está claro que todo jugador quiere jugar y ojalá tenga oportunidad pronto", a lo que añadió: "si no es así, seguir trabajando para ayudar al equipo como sea para llegar al puerto que queremos, que es jugar el playoff de ascenso".

Sin duda, un ejercicio de compromiso por parte de un futbolista que ha rendido a las mil maravillas desde su llegada. Sobre el pequeño bajón que ha dado el equipo de juego y resultados, el defensa alertaba acerca de la dificultad de la competición conforme se va acercando el final: "Ganar partidos es complicado, los equipos de abajo aprietan a los de arriba, la clasificación cada vez se hace más estrecha y al final es lo normal de las segundas vueltas".

Respecto a la faceta defensiva del equipo, reconoció la intención de "volver a ser el equipo que fuimos acumulando porterías a cero". Además, no dudó en alabar a sus compañeros de posición señalando que "tenemos jugadores muy importantes en esas posiciones y estoy seguro que volveremos a esa dinámica de encajar poco, de ser el equipo que éramos y de sentirnos cómodos en resultados cortos".

El de este sábado puede ser un partido clave en el devenir de la temporada y eso la plantilla lo sabe. El Recreativo no logra los tres puntos a domicilio desde el pasado 14 de enero, cuando vencieron 0-2 al Atlético Baleares gracias a un doblete de Antonio Domínguez, algo sobre lo que Alberto Trapero ha querido incidir: "estamos pasando un momento en el que nos está costando hacer victorias fuera de casa. Tenemos ganas de resarcirnos para traernos tres puntos y seguir en nuestra posición, que no nos la quite nadie".

Precisamente, el Antequera también fue el rival a batir la temporada pasada. El gallego tiró de memoria recordando que "cuando llegué aquí el año pasado recuerdo que se hablaba de a cuántos puntos estábamos del Antequera, que a ver si lo cogíamos", a lo que apostilló: "ahora da la casualidad que estamos los dos ahí arriba peleando por otro playoff pero a Segunda División, y ojalá esta vez seamos nosotros los que estemos encima del otro para alcanzar el playoff y podamos soñar".

Por último, preguntado por otro desplazamiento masivo que se espera de la hinchada albiazul a las gradas de El Maulí, el defensa elogió a su afición: "estoy seguro de que se van a vender todas las entradas y si hubiera más también se venderían", para finalizar diciendo que "pocos equipos en esta categoría son capaces de hacer lo que hace esta afición con nosotros y con ganas de dedicarles una victoria para que tengan un buen viaje de vuelta".