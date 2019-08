Alberto Monteagudo: "Estamos mejor cada día"

Alberto Monteagudo se mostró satisfecho tras la victoria del Recreativo de Huelva en Lepe sobre el San Roque (2-3), sumando así su quinto triunfo en cinco partidos (Aroche, Riotinto, Cartaya, Xerez y el conjunto lepero).

“Empezamos bien el partido, la primera jugada la habíamos trabajado a la espalda, hicimos un gol muy rápido, tuvimos unos minutos muy buenos y luego el partido se volvió más trabajado; el campo no estaba en las mejores condiciones; fue un partido algo más duro de lo que debe ser un amistoso, y al final no se ha lesionado nadie y hemos ganado, que siempre está bien”, destaca el entrenador albiazul.

Los dos goles del rival llegan en acciones que está intentando corregir y son el riesgo a la presión adelantada y dejar metros a la espalda de los defensas. “Hubo alguna decisión mal tomada, el penalti, pero vivimos con eso; queremos apretar y no tener riesgo de que nos pillen la espalda; hay que estar concentrados, perfilados para correr; si el balón está apretado correr hacia atrás antes de tiempo, pero hay que sacar conclusiones positivas también. Hubo momentos de la primera parte en los que el Recre me gustó mucho; luego en la segunda el encuentro fue más feo, hay cosas que mejorar y a nivel físico nos ha servido también el partido”.

Ese desgaste tan grande que realiza el equipo va a requerir una buena puesta a punto en el tema físico. “Sí, y también hay que estar concentrados porque a veces vives al límite. Yo le digo al equipo que si corremos muchas veces para atrás algo hacemos mal. Hay que alternar entre apretar muy alto y venirnos a tres cuartos y esperar que se equivoque el rival, no estar todo el rato apretando tan arriba; si no, no llegamos a la segunda parte. Los jugadores están contentos con esa idea; los puntas y los jugadores de arriba están contentos porque cuanto más lejos robemos la pelota menos toques necesitas para atacar y en eso estamos, en convencer a todo el mundo que esa es la mejor manera”.

Monteaguado sigue contando con jugadores del filial para los amistosos: “Están haciendo muy buen trabajo. Es verdad que hemos empezado un pelín más tarde de lo que deberíamos y el equipo está un poco cansado. Hay jugadores que están fuera del equipo a día de hoy como Víctor, Irizo, Alfonso, también con sobrecarga; y necesitamos a gente de la casa porque necesitamos refrescar y además están dando muy buen nivel. A partir de ahora recargar las pilas y el miércoles tenemos una prueba buena con el Badajoz, que es un gallo de la categoría”.

“Estamos mejor cada día. Entrenamos cansados, pero la semana que viene, el día del Badajoz, estaremos mejor físicamente. La gente como Sergio, Morcillo... necesitan partidos, entrenamientos... estamos en un momento correcto y ojalá lleguemos al día 25 en el mejor estado posible para poder ganar”, añade el técnico.

Sobre la continuidad de Nene y Ponce comentó que “no hemos tomado ninguna decisión; no he hablado con ellos y Zamora tampoco. Queremos que los jugadores de la casa, si no juegan con el primer equipo, puedan jugar; ellos no tienen muchas ganas de jugar con el filial por la categoría (División de Honor) y vamos a ver, esperaremos unos días”.

Sobre Jesús fue directo: “Tiene el hándicap de que es mayor; si fuera sub 23 no tendría ninguna duda; Diego también lo está haciendo muy bien. Creo que va a ser jugador nuestro e intentaremos cederlo a algún equipo para que siga fogueándose porque es un central que puede hacer un buen año. Veremos dónde podemos darle acoplamiento”.

El meta Álex Lazaro, con ficha sénior, ha asegurado que él lo tiene muy claro y se queda. “No nos hemos planteado otra cosa que no sea tener dos buenos porteros, puede jugar cualquiera. En Segunda B siempre he tenido un portero sub 23 y otro mayor, pero cuando llegué Zamora me habló muy bien de él, de su trabajo, de la competitividad que le había dado el año pasado a Marc. Seguramente este año tengamos dos porteros mayores (sénior). No contemplo ahora cambiar en la portería, pero lo dejo abierto porque el tema de las 16 fichas mayores te condiciona, pero no he pensado en sacar al portero, ni mucho menos”.

También se le preguntó al acabar el partido por Óscar Ramírez, cuyo fichaje se ha hecho ya oficial: “Siempre ha habido interés. Yo tengo buena relación con Paco Belmonte (director deportivo del Cartagena) y ellos lo no tenían muy claro al principio. Al final han rescindido y es un jugador que nos interesa, sé que tiene varios equipos, lleva tres play offs de ascenso seguidos, ha hecho buenos partidos en Cartagena y vamos a intentar convencerlo”.

Rubén Cruz está más cómodo jugando por detrás del punta"

El club también busca un delantero rápido, que busque espacios, con movilidad y, en teoría, debería ser sub 23 si no se libera ninguna ficha. “Nos falta ese perfil de delantero. A lo mejor juegas con dos puntas; uno es referencia y otro corre al espacio. Es necesario; Zamora piensa igual y vamos a esperar el momento de ese jugador de un Primera División cuyo filial está en Tercera, o de un jugador que quiere algo más que un filial, e intentar firmar ese perfil de futbolista”.

Por último, sobre la posición de Rubén Cruz comentó que “él está casi más cómodo por detrás del punta; de punta juega porque se las queda y tiene mucho olfato, pero cuando lo tuve jugábamos con Aketxe arriba y él por detrás, donde se mueve muy bien. Vamos a ver cómo lo hacemos; a mi en esa posición me gusta un jugador más dinámico, más 'jugón' que un segundo punta, aunque en el Cartagena jugaba con dos puntas por los futbolistas que tenía en esa posición. Lo importante es tener las alternativas, de poder jugar con Rubén por detrás con un punta como Carlos, o con un punta arriba, bien Carlos o bien Rubén, y meter un mediapunta más tipo Gerard o Quiles, que son diferentes”, concluye.