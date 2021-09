Alberto Gallego: "Lo excepcional lo tenemos que convertir en rutina"

El Recreativo de Huelva superó sin ningún problema al Alosno (0-9) dejando clara la diferencia entre ambos conjuntos; el Decano salió al verde del Real de Alosno para encontrarse con el equipo andevaleño en el que fue el penúltimo test amistoso de cara a la temporada. El equipo albiazul siguió las consignas de Alberto Gallego, sobre la presión tras pérdida, el juego por banda con centros laterales y buscando al delantero referencia. El entrenador no relaja a sus pupilos ni en un partido, decidió usar el encuentro para seguir haciendo probaturas y darle minutos a todos los jugadores y descanso a los que más han actuado.

Para el míster es innegociable disminuir el tono o el ritmo, independientemente del marcador o del rival "como en los entrenamientos, tiene que ser un hábito. Lo que podemos encontrar excepcional lo tenemos que convertir en rutina. No podemos engañar al jugador porque esto es lo que le vamos a exigir en competición, deben acostumbrarse". En cuanto al buen hacer del canterano Ale Limón en el terreno de juego comentó "ha jugado de carrilero, yo quería verle en esa posición. Es un jugador que cuando se incorpora bien hace centros, algo que yo le exijo. Quería verle en una posición nueva porque lo podía hacer bien".

A un partido de cerrar el calendario de pretemporada, al míster no se le ha hecho larga y confesó que "aún podríamos llegar en mejores condiciones al partido de Utrera. Todavía no le he encontrado tope a mi nivel de exigencia, siempre veo cosas a mejorar. Yo querría más tiempo, busco que todo el equipo pueda entender lo que quiero y para eso necesitamos a los demás jugadores que aún no tienen tantos minutos como han podido jugar otros. El objetivo no es tener un equipo A y un equipo B, sino dos equipos A que puedan jugar a lo mismo".

Primera aparición de Harri tras la lesión y primeros minutos de Pablo Gallardo, los vio "muy bien, mejor de lo que esperaba". Gallego conocía "muy bien a Harri, esto era un entrenamiento. Hemos podido ver que entiende dónde están los espacios que es lo que queremos". El míster comentó que "le falta un poco de forma física" tanto a él como a Pablo. Los definía a ambos como "jugadores, sobre todo Pablo, que van al límite, que necesitan de esa explosividad". En cuanto a sus puestas a punto de cara al comienzo de la Liga "creo que llegarán, al menos Pablo que es el que tiene más recorrido, pero estoy muy contento con Harri también".

Hoy ha comenzado el equipo a ejercitarse en las instalaciones de Pérez Cubillas pensando en el partido de Utrera, pero aún no se sabe en qué escenario se va a jugar el partido "las opciones reales de jugar pueden ser Alcalá y Dos Hermanas, y son césped artificial los dos, por eso creo que acertaremos. Es lo que debemos hacer y solo nos queda saber las dimensiones".