Alberto Gallego: "Llegamos con una preparación óptima"

El entrenador del Recreativo, Alberto Gallego, ha hecho balance acerca de las sensaciones que ha dejado el Decano en la pretemporada, el rival a batir en el primer partido de competición y la afición, tanto lo que les motiva como lo que les exige antes del comienzo liguero este domingo en Los Palacios y Villafranca.

"Llegamos preparados, veo al equipo muy concentrado, responsabilizado, ilusionado y en la línea correcta. Creo que llegamos con una preparación óptima para afrontar este partido". Acerca de la lesión que sufrió Peter en Riotinto comenta que está recuperándose "ha hecho trabajo de readaptación, puede llegar bien y es uno más con los que yo cuento”, en caso de que no pueda jugar, el carril izquierdo quedaría desprotegido por la lesión de Pedro Pata, pero ha dejado claro que "encontraremos las soluciones".

El míster se espera "cualquier cosa de la afición, estamos muy orgullosos de tenerla y nos sentimos muy privilegiados de que tengan la idea de animar al equipo allá donde esté. Me siento identificado con su forma de animar al equipo". Pero Gallego sabe también que ese apoyo los jugadores tienen que saber gestionarlo y "puede acarrear nervios, sobreexcitación, detalles que estamos trabajando para que eso no ocurra”, remarcó el entrenador albiazul. Además incidió en que "nosotros tenemos la responsabilidad de que vengan 600 personas a vernos. Es como que al jugador constantemente se le esté recordando todo lo que se le exige porque el aficionado lo está dando todo. Esa presión ambiental existe y no se puede obviar y los jugadores tienen que acostumbrarse a ella”.

El técnico albiazul califica a su primer rival en Liga, el Utrera como "interesante". Lo posiciona en el "top tres al igual que nosotros. Habiéndolo analizado durante la semana creo que ahora mismo juega un poco mejor, porque tienen un once muy bueno con Cachana, Álex del Río, Chapi, Kiki Padilla, Rubén Cruz, Carlos Valverde, Ranchero o Braganza". "Sacaremos una lectura positiva de todo lo que no sea perder" apuntaba.

"Siempre afronto el poder potenciar nuestro modelo de juego lo máximo. El Utrera tiene un sistema muy definido y un patrón de juego muy asociativo. Es un equipo que confunde mucho, no sabes de dónde quieren empezar. He intentado preparar al equipo para que no les sorprenda lo que hagan". Para el entrenador albiazul "El Utrera tiene un abanico de maneras de jugar que puede hacer daño. Lo que va a decidir este partido son detalles muy pequeños porque estamos muy a la par".