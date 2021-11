Alberto Gallego: "Los que han venido a Huelva están para ascender al Recreativo"

El Recreativo se enfrenta este domingo al Pozoblanco en el Nuevo Colombino. El conjunto de Alberto Gallego lleva una semana cargada de trabajo y partidos, de los que ha salido victorioso. Al término del entrenamiento, el míster pasó por la sala de prensa del estadio onubense para transmitir sus sensaciones.

El técnico mostró su alegría de cómo su equipo estaba resolviendo los partidos y la semana de trabajo "están llegando bastante enteros, en buenas condiciones, aunque es verdad que nuestro rival ha tenido toda la semana y cuenta con todos sus jugadores".

En cuanto a los lesionados de la semana comentó que "seguimos a la espera de los resultados de Chendo para ver qué decisión se toma, mientras que Cristian Terán salió del hospital con el alta, pero vamos a hacerle otra prueba mañana. De momento no tiene nada que nos tenga que preocupar, en un principio, si nos dan buenas noticias, podrá jugar". Añadió que "Marc Fraile continuará con su proceso de recuperación y Álex Moreno ya está dentro de la dinámica de grupo. Todos los demás están preparados y bien".

El rival a batir el domingo ocupa la décimoquinta posición con 10 puntos. Acerca de esto, Gallego apuntó que "es un equipo de medio campo hacia arriba de lo mejor de la categoría, son jugadores que vienen aquí a mostrarse y a sacar lo mejor de ellos mismos. Nuestra labor es detectar sus debilidades para hacerles daño, pero no viene un equipo fácil ni mucho menos".

El conjunto albiazul sufrirá un parón en la Navidad, pero el técnico aún no piensa en eso. Manifestó que "me gusta ir poco a poco. El primer paso para pensar en esta celebración es Pozoblanco. En este deporte todo puede cambiar en un día, así que intentaremos seguir con esta dinámica para conseguir nuestro objetivo". Describió al grupo, "es un equipo que no tiene ego ninguno, todos trabajan y están muy enchufados. Todos tienen que estar preparados porque van a jugar en algún momento".

El área defensiva es, actualmente, fija para Alberto Gallego. La línea de tres de Pablo Gallardo, Ismael Barragán y Cristian Terán es intocable. Jugadores como Anaba no han tenido ocasión de debutar con el club, sobre esto afirmó que "hemos encadenado una serie de partidos en los que creo que la defensa se estaba consolidando, eso es importante, aunque aún falta afianzar líneas y dentro de este proceso he optado por fortalecer la línea de tres defensas. Yo les digo que esto es muy largo, entrarán en procesos de consolidación".

"Dependemos de nosotros mismos" confirmó Gallego. "Creo que los que han venido a Huelva están para ascender al Recreativo. No sé si llegarán ofertas o no, pero opino que se equivocarían porque es un proceso que acaba de empezar y tenemos que acabarlo. Si hay algún jugador que considera que hay un club mejor para sus intereses, yo le daría salida. Los que estamos aquí debemos tener muy claro que es lo que queremos, no tenemos tiempo para esas cosas", confesó.