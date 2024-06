Un "vuelco" de hachís, causa del tiroteo que llevó el pánico a La Redondela hace unos meses

Corría el mes de noviembre del año pasado cuando, varias detonaciones provenientes de las inmediaciones de La Redondela hicieron saltar todas las alarmas entre sus vecinos. Se escucharon "bastantes, al menos entre 20 y 30", aseguraron entonces algunos de ellos a esta redacción, quienes también afirmaron que, "sin duda", se trataba de disparos de arma de fuego.

A pesar de que los hechos tuvieron lugar a plena luz del día, concretamente sobre las 14:45 del lunes, 14 de noviembre, el pánico se adueñó del pequeño municipio hasta el punto de que algunos vecinos consultados por Huelva Información afirmaron que no se atrevieron a salir de casa en toda la tarde.

Según también informaron entonces fuentes del servicio Emergencias 112 Andalucía, ese día se recibieron llamadas de varios alertantes explicando que habían oído "lo que parecían disparos en la carretera que va de La Redondela a Pozo del Camino, a la altura de un puente".

Momentos después, fuentes conocedoras de la situación confirmaron a esta redacción que, efectivamente, se había tratado de un tiroteo y que con posterioridad al mismo efectivos de la Guardia Civil se trasladaron hasta un lugar donde algunos vecinos explicaron que habían visto "un vehículo huyendo". La presencia policial se intensificó durante todo el día.

Al día siguiente la Guardia Civil informó sobre la incautación, tras dicho tiroteo, de un total de 2.343 kilos de hachís, cuatro vehículos y tres embarcaciones, lo cual habría sido posible tras un operativo puesto en marcha gracias a la colaboración ciudadana. Entonces no trascendió si se habían producido detenciones, aunque la investigación no se cerró y no se descartaron futuros arrestos relacionados con estos hechos.

Ahora, más de siete meses después de aquella terrible tarde para los redondeleros, la Guardia Civil ha confirmado que, como fruto de dicha investigación, han sido detenidas en los últimos meses un total de doce personas en los siete registros practicados desde entonces en Ayamonte, Isla Cristina, Pozo del Camino y La Redondela, lo cual ha posibilitado la desarticulación de un importante grupo criminal dedicado al narcotráfico en la costa de Huelva.

En un comunicado de prensa remitido este martes por el Instituto Armado, se añade que los detenidos están acusados de haber cometido presuntamente delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

La denominada operación Cuzco, prosigue la Guardia Civil, se inició cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal asentada en las localidades de Isla Cristina y Ayamonte, dedicada a la introducción en España de grandes cantidades de hachís por vía marítima.

El instituto Armado también ha confirmado la incautación el pasado mes de noviembre de 2.343 kilos de dicha sustancia estupefaciente en La Redondela, lo cual fue posible "durante la materialización de un robo o vuelco de droga entre organizaciones criminales rivales, a plena luz del día, en una guardería de dicho núcleo poblacional de la costa onubense.

Fruto de las investigaciones y vigilancias –prosigue- se identificó a los autores de la introducción del citado alijo hasta que finalmente, el pasado día 30 de abril, autorizados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte, tuvo lugar la explotación de la operación Cuzco, en cuyo marco se efectuaron siete entradas y registros en los municipios de Isla Cristina y Ayamonte, donde fueron intervenidos más de 40.000 euros de dinero en efectivo procedentes del narcotráfico, siendo detenidas ocho personas, a las que se sumaron otras cuatro los días posteriores a dicha intervención.