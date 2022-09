Un total 122.648 onubenses no acuden a sus citas médicas en lo que va de año

Los Distritos Sanitarios de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), han puesto en marcha esta semana la campaña Si no necesitas tu cita, anúlala, otra persona lo agradecerá, una iniciativa impulsada con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población de la importancia de anular la cita solicitada en caso que de no vaya a acudir al centro de salud.

Según los datos de actividad de los distritos onubenses, en lo que va de año un total de 122.648 citas médicas (con el médico de familia o pediatra) se han perdido por usuarios que no se presentaron a las mismas y no las anularon. Esto supone una media de 14.853 citas sin usar al mes y 675 al día, lo que equivale al trabajo diario de 15 médicos de familia. En su conjunto, sobre el volumen total de citas solicitadas de enero a septiembre de este año por la ciudadanía residente en su área de influencia, que han sido 1.826.366, las perdidas (122.648) suponen el 6,7%.

La campaña iniciada ahora en Huelva es una iniciativa diseñada por el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir que la Consejería de Salud y Consumo, a través del SAS, está promoviendo en el resto de dispositivos de atención primaria de Andalucía para mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a los centros de salud.

Tal y como explicó el director gerente de los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña, Antonio Ortega, “es responsabilidad de los usuarios anular la cita si ya no la necesitan o no pueden acudir, ya que otra persona se beneficiará de ello”. “Queremos concienciar a la ciudadanía de que deben anular la cita si no van a utilizarla porque, además de hacer un uso indebido de los servicios sanitarios, están impidiendo que otra persona pueda ocupar ese hueco”, insistió.

La campaña en Huelva se está desarrollando mediante la difusión de mensajes en las redes sociales y cartelería disponible en los centros de salud, con el apoyo de los profesionales de atención a la ciudadanía. Entre sus contenidos se destaca que las vías para anular o cambiar las citas son las mismas que para solicitarlas: el teléfono (955 54 50 60) y la aplicación móvil de Salud Responde o la página web de ClicSalud+, accediendo al apartado Agenda sanitaria/Mis citas.

Los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña cuentan con un total de 22 centros de salud cabecera de Unidad de Gestión Clínica, ubicados en: Aljaraque, Puebla de Guzmán, Ayamonte, Cartaya, 7 en la capital -Adoratrices, Molino de la Vega, El Torrejón, Isla Chica, Huelva-Centro, La Orden y Los Rosales-, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, Almonte, Bollullos Par del Condado, San Juan del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Bonares, Gibraleón y La Palma del Condado. De enero a septiembre de este año han atendido un total de 1.703.714 citas de Medicina de Familia y Pediatría.