La recuperación del Portil contempla una "obra de envergadura" con un "elevado presupuesto"

La solución para recuperar la playa de El Portil (Punta Umbría) a la que se ha comprometido la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico, con la Asociación de Vecinos Portileños, pasa por acometer en la zona afectada una "obra de envergadura" que conllevará un "elevado presupuesto", si bien los detalles de dicha actuación "tendrá que darlos la Subdelegación en el momento que lo estime más oportuno".

Así ha se ha referido en declaraciones a Huelva Información el presidente de dicho colectivo vecinal, Prudencio Serrano, al ser preguntado por las manifestaciones que el domingo realizó Rico al respecto en una entrevista publicada por este diario. La subdelegada del Gobierno indicó que desde la Asociación de Vecinos Portileños "me trajeron varias propuestas que he elevado a la Dirección General de Costas" a lo que añadió el descarte de la primera, la aportación masiva de arena "porque es poner dinero y tiempo para que se la vuelva a llevar el mar. Es inútil, todo lo que intentemos luchar contra el mar no lo vamos a conseguir".

Sobre la segunda de las propuestas, centrada en la construcción de espigones perpendiculares haciendo forma de U o paralelos a la línea costera, Rico señaló que "también se ha descartado porque eso generaría otros efectos no deseables en otros puntos de la Costa, las corrientes subterráneas moverían al final el cauce del mar y acabarían ocasionando el mismo daño", una justificación que según añadió "no la doy yo, las da un comité técnico".

Sobre la tercera y última propuesta, que es por la que parece ser que finalmente se ha optado, la subdelegada precisó que "se está analizando", a lo que añadió que "no la puedo desvelar porque se está negociando".

Preguntado por el descarte de las dos primeras propuestas, Serrano ha indicado en relación a la solución de los espigones que "no tenemos nada que decir si se trata de una decisión adoptada en base a criterios técnicos, según los cuales no parece la solución más acertada", a lo que ha añadido que "si además se da la circunstancia de que hay una alternativa viable y que parece que sí se va a acometer, pues nada que opinar".

Sobre la realización de aportes periódicos de arena en la playa, aunque no es el objetivo central de la solución finalmente adoptada, "si están contemplados una vez la playa se encuentre estabilizada", ha detallado el presidente de la AAVV Portileños.

Por lo demás, Serrano ha señalado que "compartimos todo lo que dijo la subdelegada del Gobierno en su entrevista del domingo, salvo el excesivo plazo que ha dado para acometer la necesaria recuperación de la playa", lo cual siendo así "nos dejaría sin playa otras tres temporadas estivales: la de este verano, que ya está perdido, la del año que viene y la del siguiente", lo cual es mucho tiempo para la ya "maltrecha situación económica" de los establecimientos hosteleros y comercios de la zona.

Prudencio Serrano ha precisado en este sentido que para el colectivo al que representa "lo ideal sería" que, desde el próximo día 1 de septiembre se pongan a trabajar en el proyecto los técnicos del Servicio Provincial de Costas, para que antes de finales del presente año esté concluido y puedan licitarse los trabajos sobre el mes de febrero. De esta forma "sería factible" que la obra estuviese ejecutada en junio del año que viene, y por tanto "contaríamos con una playa ya estabilizada el próximo verano".

"Hay que tener en cuenta que llevamos esperando una solución desde el año 2017, por lo que, una vez que se ha decidido acometer una obra para estabilizar la playa, todo lo que pueda acortarse los plazos siempre es mucho mejor" ha añadido el representante vecinal.

Por último, Serrano ha concluido que, desde la Asociación de Vecinos Portileños "estamos satisfechos con el compromiso adquirido con nosotros la subdelegada del Gobierno porque al menos se vislumbra una solución para recuperar la playa de El Portil, y eso es muy buena noticia, después de estar esperando respuestas en este sentido desde el año 2017". "Con lo único que no estamos de acuerdo -ha incidido- es con los plazos excesivamente prolongados a los que se ha referido este domingo la subdelegada".

Recordar en este sentido que María José Rico indicó que "este verano no vamos a poder tener playa, pero el verano que viene vamos a empezar para que sea posible, y si no está para el que viene lo estará para el siguiente porque requiere de un proceso largo", a lo que añadió que "les he garantizado a los vecinos que el Gobierno de España ha apostado porque tengan playa y la van a tener, lo que no puedo decir es cuándo".