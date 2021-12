El Paseo del Muelle de San Juan contará con un nuevo sistema de iluminación

El camino del Paseo del Muelle de San Juan del Puerto estará dotado antes del próximo mes de junio de una nueva iluminación led y sistema de seguridad de cámaras de vigilancia gracias a la subvención concedida con fondos Feder y la Agencia Andaluza de la Energía. El importe de la inversión del gasto total incentivable asciende a 101.640 euros siendo el incentivo concedido de 60.984 euros.

La alcaldesa, Rocío Cárdenas, acompañada del concejal de Innovación, Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible, Tomás Domínguez, ha manifestado que “estamos muy contentos porque en el empeño de buscar recursos económicos está ir recuperando las zonas más emblemáticas de nuestro municipio”. Para la alcaldesa es éste uno de los ejes fundamentales de la acción de gobierno “hace unos años conseguimos el acceso a través de la pasarela a todo este entorno que pretendemos recuperar mediante varios proyectos”.

Tras el trabajo técnico emprendido por la Concejalía de Innovación, San Juan del Puerto consigue esta subvención “nos parece elemental seguir revitalizando la zona del muelle”. El Ayuntamiento tenía este espacio dotado de una iluminación que a consecuencia del deterioro que se produjo en la zona, con el tema del vandalismo, está obsoleta y para el gobierno local ha sido fundamental recuperarla con tecnología actual.

La subvención cofinanciada con el Ayuntamiento con una inversión de 101.640 euros servirá para iluminar todo el paseo principal hacia el muelle mediante energías limpias y verdes. Es pretensión que las instalaciones previstas no solamente se cuiden sino que permitan su durabilidad y no se vuelva a perder los recursos que se van a poner. Rocío Cárdenas ha aclarado que no será éste el único proyecto que venga al entorno, “en 2022 comenzará la recuperación de todo el patrimonio natural que tiene que ver con el río y nuestras marismas”..

En total se instalarán 24 farolas con tecnología led alimentadas por una planta fotovoltaica singular o aislada, tal y como recoge la normativa de la subvención concedida, “esta planta servirá no sólo para dar iluminación sino dar electricidad para cualquier actividad que se quiera hacer en el muelle o en el sendero”, ha subrayado Tomás Domínguez. En este sentido, está previsto que estén dotadas de cámaras de seguridad al objeto de evitar los actos de vandalismo.