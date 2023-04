El primer incendio forestal de envergadura en Huelva en este 2023 afecta a la laguna de El Portil

Huelva sufrió este miércoles su primer incendio forestal de envergadura en 2023. A las 17:30 saltaban las alarmas cuando el servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) declaraba un incendio en el término municipal de Punta Umbría, en la entrada de la rotonda de Los Patos. Allí se desplazaban efectivos del Infoca, así como del Consorcio Provincial de Bomberos, al tratarse de una zona de masa forestal cercana al núcleo urbano portileño.

El fuego, si bien es cierto que, gracias a que el viento soplaba dirección noroeste no afectaba a las casas de alrededor, era farragosa a la hora de extinguirlo. Afectaba así a una zona densa de matorral, provocando daños en los árboles de la zona, según explicaron desde el propio Infoca a este diario.

La dificultad para el control del fuego obliga a que la extinción del mismo no se pueda llevar a cabo este miércoles, por lo que no será hasta este jueves cuando se puedan extinguir el mismo el mismo. Al cierre de esta edición, el incendio forestal está perimetrado y estabilizado, por lo que los bomberos trabajan para controlarlo y extinguirlo, una tarea que sería más sencilla si la madrugada no estuviese marcada por temperaturas tan elevadas.

Pasadas las 21:30, con el incendio ya perimetrado, se retiraron los medios aéreos, por lo que el siguiente paso era combatir el fuego por tierra, trabajo que se prolongaba durante la madrugada.

Desde el Plan Infoca, indicaron que en la zona trabajaron tres grupos de bomberos forestales -21 efectivos-, una Brica -once efectivos-, un técnico de operaciones, dos agentes de Medio Ambiente y dos camiones autobomba, así como se incorporaron dos helicópteros pesados Súper Puma y un Kamov.