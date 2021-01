A caballo, estáticos o visitando casa por casa, así llegarán los Reyes Magos este martes a la provincia

La pandemia por la crisis sanitaria del coronavirus ha hecho que todos hayamos vivido este año unas fiestas navideñas diferentes y atípicas, en las que no se han permitido grandes celebraciones, sobre todo con el fin de evitar concentraciones de personas. Pero aún queda la fiesta de Reyes Magos, en la que habitualmente se producen más aglomeraciones, sobre todo en torno a las cabalgatas, en torno a las que se concentran cada año familias enteras para que los niños vivan intensamente la ilusión de Sus Majestades de Oriente.

Para mantener esta ilusión, pero también con el objeto de salvaguardar la salud de todos, los ayuntamientos de la provincia onubense han tenido que tirar de imaginación y han sustituido las tradicionales cabalgatas por un sinfín de novedosos eventos y actividades pensados precisamente para que los más pequeños disfruten de esta fiesta de una forma segura.

MOGUER:

En Moguer un novedoso Museo de la Navidad sustituirá este año a las tradicionales cabalgatas. Se trata de un trabajo liderado por el equipo de personas que habitualmente confecciona las carrozas de los Reyes Magos, integrado por Alejandro González y José Manuel López, y centrado en doce escenas infantiles estáticas que se reparten por las calles de Moguer y Mazagón para que los más pequeños puedan visitarlas.

Además, Sus Majestades de Oriente recorrerán la tarde de la cabalgata la práctica totalidad de las calles del municipio en coche de caballos, con el objeto de que los vecinos, pero sobre todo los niños, puedan disfrutar de ellos desde sus casas evitando que se produzcan aglomeraciones de personas.

PUNTA UMBRÍA:

En Punta Umbría los Reyes Magos visitarán las casas de todos los niños de la localidad en la tarde noche de este martes, 5 de enero. Así, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán distintas zonas del municipio para que todos los menores de doce años puedan ver de cerca a Sus Majestades.

Según ha indicado el concejal delegado de Festejos del Ayuntamiento puntaumbrieño, Luis Manuel Alfonso "no se puede optar este año por la tradicional cabalgata, pero queremos que los niños tengan un recuerdo especial de este día", por lo que "el Ayuntamiento va a colaborar con los Reyes y hará un gran esfuerzo para que todos los pequeños puedan disfrutar de esa noche, con un grupo de personas que nos va ayudar para conseguirlo".

La iniciativa cuenta con la participación de las agrupaciones del Carnaval de la Luz, a los que se suma un grupo de voluntarios del municipio. La Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Punta Umbría será la encargada de la coordinación y se guardarán todo tipo de precauciones y medidas sanitarias.

Para poder llegar a todos los rincones de la localidad, los Reyes Magos y sus pajes se dividirán por distritos y pasarán por las casas de todos los menores de doce años para saludarlos y regalarles unas bolsas de caramelos.

Con el objetivo de organizarlo todo, y de que los niños reciban a Sus Majestades, el Ayuntamiento de Punta Umbría cuenta con la base de datos de los centros escolares y de las escuelas infantiles de la localidad, a pesar de lo cual se ha habilitado el teléfono 686 558 173, en horario de 17:00 a 21:00 horas para llamadas, y todo el día para Whatsapp, en el caso de aquellas familias que tengan otras circunstancias. De este modo, los padres de los menores que no estén escolarizados en Punta Umbría deberán llamar a ese teléfono o escribir un mensaje de Whatsapp para que Melchor, Gaspar y Baltasar realicen la visita.

También deberán ponerse en contacto con dicho teléfono las familias de niños pequeños que aún no estén escolarizados, además de aquellas familias que hayan cambiado de vivienda en los últimos años y no hayan actualizado los datos en el centro escolar de sus hijos, o finalmente quienes pasen la tarde-noche del 5 de enero en la casa de algún familiar, además de aquellas que presenten otro tipo de circunstancias que puedan afectar a la visita de los Reyes.

AYAMONTE:

En Ayamonte este martes día 5 de enero un policía, un sanitario y una empresaria encarnarán a los Reyes Magos. Y es que, a pesar de no haber cabalgata, todos los niños del municipio podrán disfrutar de Sus Majestades de Oriente. Según el Ayuntamiento ayamontino se trata de un homenaje y reconocimiento del Consistorio a los colectivos que más se están exponiendo, luchando y sufriendo los efectos de la actual crisis sanitaria.

De esta forma Melchor será encarnado por el enfermero José Antonio Gil Martín, Gaspar por el agente de la Policía Local ya jubilado Benito Ramírez Mateos y Baltasar por Sonia López Martín, empresaria local.

En coordinación con los centros escolares del municipio, este martes, 5 de enero, todos los niños de la localidad tendrán la oportunidad de disfrutar de Sus Majestades gracias a la visita y adoración que éstos van a realizar en un recorrido por todas las parroquias locales.

CARTAYA:

Cartaya también ha recibido estos días la visita del cartero real, que ha estado concretamente recibiendo las cartas de los más pequeños durante cuatro días en el hall del Centro Cultural de la Villa de Cartaya, así como en El Rompido y Nuevo Portil.

"Majestades, os hago la encomienda como alcaldesa, de que llevéis la magia y la ilusión a todos los niños y niñas de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil en estas Navidades". Con este encargo que entraña si cabe, "más responsabilidad que nunca por las circunstancias especiales de este año", presentó la primera edil cartayera, Josefa González Bayo, el acto de coronación de los Reyes Magos de Cartaya y El Rompido.

Dicho acto se desarrolló en el Hall del Centro Cultural de la Villa y en el mismo la primera edil subrayó que, "aunque este año ha sido muy duro y nos hemos visto obligados a adaptarnos a la situación y a no celebrar nuestra tradicional cabalgata, desde el Ayuntamiento, y concretamente desde Cultura y Festejos, queremos regalar ilusión". "Desde la responsabilidad, -añadió-, creemos que el mejor regalo que podemos dar al pueblo de Cartaya es que nuestros niños tengan la oportunidad de tener, como siempre, a sus Reyes Magos, y volver a ver en sus ojos reflejadas la ilusión y la magia de la Navidad".

De esta forma además del cartero real, Sus Majestades estarán presentes este día 5 de enero en el hall del Centro Cultural y en la Iglesia de El Rompido. Precisamente en El Rompido encarnarán este año a los Reyes Magos Eliecer Vega (Melchor); Francisco José Brito (Gaspar) y Pablo Burgos (Baltasar). En Cartaya serán por su parte José Antonio González Silva (Melchor), José Antonio Contioso González (Gaspar) y Carmelo Bernal Benítez (Baltasar).

PALOS DE LA FRONTERA:

Tampoco habrá cabalgata de Reyes Magos en Palos de la Frontera, donde será sustituida este año por el tradicional "Gran Sorteo" de regalos del Día de reyes entre los más pequeños del municipio, el cual este año, por la pandemia, tendrá un formato diferente que el de ediciones anteriores para evitar aglomeraciones.

Para ello Sus Majestades de Oriente han adaptado este año su tradicional recogida de cartas a la normativa sanitaria vigente, y con la ayuda del Ayuntamiento palermo han instalado buzones reales en los centros educativos de la localidad y la Plaza de España para que todos los pequeños que lo deseen puedan participar en el "Gran Sorteo" del día de Reyes.

BEAS:

En Beas tampoco habrá cabalgata, pero Sus Majestades de Oriente van a recorrer a caballo todo el municipio, visitando casa por casa aquellos hogares donde, según el padrón municipal, residen menores de hasta 11 años empadronados en la localidad, dejando un regalo para cada uno.

El recorrido se iniciará a las 16:00 horas, y todos los niños podrán saludar a Sus Majestades desde sus casas, evitando así aglomeraciones. Los miembros de cada unidad familiar que lo deseen, podrán recibirlos siempre con mascarilla puesta y desde las puertas de sus casas.

El Ayuntamiento ha habilitado los teléfonos 639 350938 y 605 588835 para comunicar los casos de aquellos niños que no estén empadronados en la vivienda que recibirá a los Magos de Oriente; así como aquellos otros que viven en los parajes diseminados por el municipio, podrán pasar a recoger sus regalos el día 4 de enero de 9:00 a 13:00 horas por el Ayuntamiento de Beas.

LA PALMA DEL CONDADO:

En el caso de La Palma del Condado el Ayuntamiento ha hecho pública una carta de los Reyes Magos dirigida a los más pequeños, en la que les trasladan que a pesar de este año tan especial "no vamos a faltar a nuestra cita", aunque "lo haremos de manera diferente, estaremos en los corazones de cada uno de vosotros. No podréis vernos en la tradicional cabalgata, pero eso no significa que no vayamos a estar en cada uno de vuestros hogares".

En la misiva se pide a los más pequeños que no pierdan la ilusión "porque este año, más que nunca, esa ilusión debe emanar con más fuerza si cabe de todos ustedes. Traed la ilusión a este pueblo que tanto queremos. Debe ser así, porque queremos preservar vuestra salud, la de vuestras familias, vuestros amigos, vuestro pueblo, la de toda la humanidad".

"No os quepa la menor duda -concluye- que ya está en nuestro poder vuestras cartas, y vuestros sueños serán cumplidos en un año en el que os habéis portado mejor que nunca y habéis sido ejemplo para todos. Seguid sonriendo".

ARACENA:

La tradicional cabalgata de Reyes Magos se sustituye este año en Aracena por dos actividades que organiza la Asociación Cabalgata de Reyes Magos de dicha localidad de la sierra onubense, en colaboración con el Ayuntamiento: en primer lugar la colocación en la Plaza Marqués de Aracena durante los días festivos de un buzón real de grandes dimensiones, donde los más pequeños han podido ir depositando sus misivas dirigidas a Sus Majestades de Oriente hasta este domingo, 3 de enero, día en que dicho cartero pasa a retirarlas; y en segundo lugar un acto de Adoración de Sus Majestades en un lugar emblemático del municipio, tras el que varios cortejos reales recorrerán todas las calles del pueblo para que los niños puedan verlos desde sus casas.

VALVERDE DEL CAMINO:

En Valverde del Camino la gran cabalgata de Reyes Magos será sustituida por el recorrido de varios cortejos reales protagonizados por Sus Majestades, a partir de las 17:00 horas del día 5 de enero, por todas las calles del municipio, con el objeto de que todos los niños puedan disfrutar de ellos sin necesidad de salir de casa, y por tanto de que se produzcan aglomeraciones de personas.

Se trata de una medida acordada por el Ayuntamiento valverdeño con el sector hostelero local, con el objetivo de apoyarlo por ser uno de los más castigados por la crisis económica provocada por la pandemia.

EL CERRO DE ANDÉVALO:

En El Cerro de Andévalo el Consistorio ha optado porque los más pequeños no salgan de casa el día 5 de enero, por lo que una pequeña comitiva de 15 personas a caballo, encabezada por Sus Majestades, recorrerá todas las calles tanto del núcleo principal como de la aldea de Los Montes de San Benito, para entregar una bolsita personalizada de caramelos casa por casa a todos los niños de la localidad.

PUEBLA DE GUZMÁN:

En Puebla de Guzmán el 2 de enero los pajes reales recorrieron a caballo todas las calles del municipio recogiendo las cartas para los Reyes Magos de todos los niños que quisieron entregárselas. Ya en la tarde de este martes, 5 de enero, en lugar de cabalgata, Sus Majestades recibirán de forma estática a los pequeños en el edificio Pisá del Potro, con todas las medidas de seguridad y de limitación de aforo por la pandemia.

LEPE:

En Lepe, en sustitución de la cabalgata del 5 de enero, este año Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán todos los barrios del municipio durante un amplio recorrido los días 4 y 5, con el fin de evitar aglomeraciones y desplazamientos.