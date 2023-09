Las obras del desdoble del Túnel de San Silvestre se iniciarán "en las próximas semanas"

Tras varios años de demandas, las obras que permitirán duplicar la actual capacidad de transporte de agua entre los principales embalses de la provincia onubense y las comarcas donde ésta más se consume serán una realidad "en las próximas semanas".

Así lo han anunciado este jueves en San Silvestre de Guzmán el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los representantes de la UTE adjudicataria de dichas obras, formada por las empresas Sacyr, Acciona y Cavosa, durante la visita que realizaron a la boca sur del actual Túnel de San Silvestre. En dicho punto está previsto ejecutar durante los próximos 30 meses -según el contrato firmado por ambas partes a principios de este mes- los trabajos para la construcción de un nuevo túnel, paralelo al actual, que permitirá doblar la capacidad de transporte del agua, que pasará de 10 a 20 metros cúbicos por segundo.

Se trata de una obra declarada de Interés General de la Nación y que forma parte de la Ley 10/2018 para la Transferencia de Recursos Hídricos de la Demarcación Hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir, por la que se autoriza el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos al año de agua entre ambas cuencas.

Según precisaron los representantes de las empresas que integran la UTE adjudicataria, el plazo de ejecución total de los trabajos, que cuentan con presupuesto de 70,6 millones de euros, es de 30 meses.

Para excavar el túnel, según precisaron, se va usar una tuneladora de dos megavatios de potencia y de doble escudo, diseñada expresamente para esta obra. Dicha maquinaria permitirá ir excavando la roca, al tiempo que se van colocando los anillos de dovelas de hormigón que irán asegurando el sostenimiento del terreno.

Para ello, la tuneladora excavará algo más de 20 metros diarios de túnel, con un diámetro de 3,6 metros y cuatro dovelas por anillo. El nuevo túnel tendrá una longitud total de 7.550 metros, de los que 7.255 metros serán excavados con dicha tunelarora, y el resto mediante la apertura de trincheras.

En relación a los plazos y fases de los trabajos, el jefe de la obra, Ismael García, precisó que éstos se iniciarán en las próximas semanas ya que "solo estamos a la espera de que concluya el proceso expropiatorio de los terrenos y se firmen las actas de replanteo".

Igualmente detalló que durante la primera fase, que tendrá una duración de entre 8 y 10 meses, los trabajos se centrarán en la realización de prospecciones arqueológicas, la adopción de medidas de protección de la fauna, una campaña complementaria de geotecnia para comprobar las condiciones del terreno, la preparación de los accesos a la zona de la obra, la fabricación de materiales específicos y la puesta a punto de la tuneladora.

Una segunda fase, que tendrá una duración de entre 12 y 15 meses, se destinará a los trabajos de excavación con la tuneladora; y una tercera y última fase, que se prolongará durante varios meses más, estará centrada en la ejecución de la estructura hidráulica de entrada y salida del túnel, lo cual "permitirá poner en funcionamiento el nuevo túnel con una capacidad máxima de transporte de agua de 22 metros cúbicos por segundo.

Por su parte el secretario de Estado de medio Ambiente, Hugo Morán, indicó que el Túnel de san Silvestre "es una de las infraestructuras críticas más importantes" de la provincia de Huelva, de ahí que según añadió "se ha priorizado en esta obra dentro del paquete total de inversiones hidráulicas previstas por el Gobierno de España para la provincia".

En este sentido ahondó en que, para cerrar la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos aprobada por ley, este proyecto "es solo el primero de un paquete más amplio en materia de infraestructuras hidráulicas" ya que "éste era el prioritario y fundamental, sin el que el resto no tendría viabilidad". "A partir de ahora –sentenció- no vamos a esperar a la conclusión de los trabajos de ejecución de esta obra, sino que en paralelo, al tiempo que se trabaja aquí, vamos a ir avanzando en los proyectos sucesivos con el objeto de adelantar los calendarios de una forma razonable".

"Clausura del actual túnel"

Preguntado por el futuro del actual túnel, Morán indicó que será "clausurado", teniendo en cuenta que "la razón por la que se ha reivindicado el nuevo es por su riesgo de colapso", en este sentido precisó que "no sería razonable, desde la responsabilidad de velar por la seguridad de las infraestructuras, que una que ha sido calificada de riesgo, se mantuviese en uso".

En este sentido hizo hincapié en que "el nuevo túnel, que duplicará con 20 metros cúbicos de agua por segundo la capacidad de transporte del actual, que solo transporta 10 y que está en unas condiciones de desgaste acusado, a lo único que conduce es el cierre del actual, a su clausura, y a partir de ahí se irán tomando decisiones, para lo que hay tiempo durante la obra para ver en qué términos se hace todo el proceso de clausura con la seguridad más efectiva para que esa infraestructura no genere en el futuro problemas".

Por otra parte reiteró el "compromiso" del Gobierno en "seguir en contacto con los colectivos interesados para ir informándoles sobre la marcha de los trabajos mediante la constitución de una comisión de seguimiento que estará coordinada por la Subdelegación del Gobierno en Huelva".

En respuesta a las manifestaciones realizadas este mismo jueves por el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quien ha puesto en duda el "desdoble real" del Túnel, Hugo Morán acusó a éste de "no conocer" el proyecto, para lo cual le emplazó a sumarse a la comisión de seguimiento de los trabajos. Por otra parte señaló que el presidente provincial del PP "puede desconfiar porque antes del año 2018 fue el tiempo de las palabras, y no de los hechos, y ahora es el de los hechos, y no el de las palabras".

Por último quiso agradecer la colaboración de los colectivos que integran la Plataforma por el Desdoble del Túnel de San Silvestre, los cuales "han trabajado durante los últimos años para que hoy podamos estar aquí; así como la "buena disposición" de los propietarios de los terrenos por lo que va a discurrir el trazado del nuevo túnel.