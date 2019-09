El concejal de urbanismo de Almonte defiende la legalidad del camino del Asperillo

Tajante y seguro se mostró ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almonte, el socialista José Miguel Espina, al responder en un pleno ordinario a las preguntas del partido Ilusiona acerca de su responsabilidad en la autorización municipal de las obras realizadas en el Monumento Natural del Médano del Asperillo y anunciar que no va a dimitir según dijo “por algo que no ha hecho” y que “no es así”.Espina respondió a las preguntas formuladas por Ilusiona con esta negativa porque según explicó “lleva cinco años escuchando a los vecinos y empresarios de Almonte y una vez más” se ha puesto a “disposición de las empresas” como en otras ocasiones en la que “intentamos arreglar las bajadas de forma artesanal” y que “siempre han sido labores de mantenimiento que se comunican a Medio Ambiente” pero sobre las que no hay que pedir autorización, indicó el concejal y teniente de alcalde.

Además, el concejal de Urbanismo arremetió contra Paco Bella y su partido para decir que el objetivo de este respecto a este tema es sentarse en el sillón de la Alcaldía. En ese sentido, argumentó que los perjudicados por esta situación que “se está “maquillando” por parte de Ilusiona son las empresas turísticas y los pescadores que llevan años arreglando las bajadas que ya existen en la zona y que ahora no se van a atrever a realizar por la repercusión que pueda tener este tipo de actuacionesEn cuanto a las autorizaciones firmadas por el edil, señaló que “la empresa perjudicada” les “pide hacer labores de mantenimiento y en pro de hacer eso se autoriza”, para lo que quiso dejar muy claro que “nadie ha hablado de un camino nuevo”, a lo que añadió que “por ayudar a la empresa” vuelve a dar la autorización, al enterarse de lo sucedido con Costas.

Por su parte, los concejales de Ilusiona incidieron en saber si la Junta de Andalucía autorizó actuaciones en la zona el 24 de junio, además de preguntarle por los documentos que han salido a la luz firmados por él mismo. Bella insistió en preguntar si la alcaldesa de Mesa de Convergencia, Rocío del Mar Castellano, que estuvo ausente durante la última parte del pleno, sabía de la actuación del concejal de Urbanismo y de si el resto de grupos que forman el gobierno de concentración estaban al tanto del proceder de Espina, los cuales dijeron estar a la espera de la investigación para pronunciarse de forma clara.