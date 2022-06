Los ayuntamientos costeros onubenses siguen rehuyendo aplicar la prohibición de fumar en sus playas

Fumar en la playa podrá prohibirse. Al menos así lo dice la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOP) el 9 de abril, para entrar en vigor al día siguiente.

Se trata de una norma genérica y de aplicación local, en base a la regulación municipal del ayuntamiento del que depende cada playa, que es la administración que finalmente ostenta las competencias en materia de ordenación de dichos espacios. Esto se traduce en que el Gobierno propone y la administración local dispone.

La ley persigue "frenar la generación de basura dispersa en el medio marino como contribución al objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas consistente en prevenir y reducir considerablemente la contaminación marina de todo tipo. Con este fin, a partir de la entrada en vigor de la citada norma, los Ayuntamientos podrán regular las limitaciones de liberar globos de forma intencionada y de fumar en las playas, que se podrán traducir en sanciones por medio de las Ordenanzas Municipales, con arreglo al régimen de infracciones y sanciones que contempla la ley".

No obstante los Consistorios costeros onubenses, consultados este viernes al respecto por esta redacción, han mostrado no estar de momento por la labor de implementar esta restricción a sus visitantes, más allá de la participación de algunos de ellos, de forma voluntaria y solo en un puñado de playas, en la campaña 'Playas y Piscinas Sin Humo' puesta en marcha el verano pasado por la Consejería de Sanidad y Familias de la Junta de Andalucía.

Así, ninguno de ellos sumará sanciones o restricciones por fumar en sus playas, y lo que más se parecerá este varano a ello, aunque se quedará solo en una recomendación, será lo que ocurra en las denominadas 'Playas sin humo', donde el principal objetivo será que estos espacios no sirvan de mal ejemplo fomentando el tabaquismo, sobre todo entre los más pequeños, y especialmente en sus espacios públicos como son las zonas comunes de baño.

Como el pasado verano, las cuatro playas onubenses que participan en la campaña son la zona de levante de La Antilla (Lepe); Isla Canela (Ayamonte); la Casita Azul (Isla Cristina) y Albergue (Punta Umbría).

En el resto de playas, ningún ayuntamiento costero onubense contempla por ahora medidas adicionales, aunque en el caso de Ayamonte, fuentes municipales han precisado a Huelva Información que el Consistorio "está trabajando en ello", por lo que "aún no podemos aportar medidas concretas al respecto".

En el caso de Cartaya, Palos de la Frontera y Moguer, sus Consistorios han sido tajantes al afirmar "no tenemos previsto regular nada al respecto" -Cartaya-; "en principio no hay contemplada ninguna medida extraordinaria en ese sentido" -Palos-; y "no se contemplan restricciones ni controles, aunque sí recomendaciones, pero sin prohibición expresa" -Moguer-.

El resto han remitido a esta redacción a las ya citadas 'Playas sin humo', detallando en el caso de Isla Cristina que ésta "se extiende desde la Casita Azul hacia levante", en el de Lepe que "en la zona de levante de La Antilla tenemos un tramo de 100 mestos" catalogado como tal, o finalmente en el de Punta Umbría que el Ayuntamiento "recomienda que no se fume en la zona del Albergue Juvenil para inculcar hábitos saludables, mejorar la calidad ambiental y la imagen de nuestra costa".

Para que los usuarios reconozcan estas zonas de baño libres de humo, ondeará en ellas -como el pasado verano- la bandera con el distintivo 'Playa sin humo', al igual que en el caso de las piscinas municipales adheridas a la campaña: Alosno, Aracena, El Campillo, Jabugo, Nerva, Paymogo, San Juan del Puerto, Bonares y Tharsis.