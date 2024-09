Ataque al alcalde de Punta Umbría en su casa: entran en su garaje y vandalizan su coche

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado el acto vandálico que ha recibido en su propio domicilio en la noche de este viernes. El propio Cansino, a través de sus perfiles sociales, ha dado a conocer su indignación tras encontrarse uno de sus vehículos manchado con polvo "de extintores" en el garaje de su domicilio.

Un ataque que el primer edil, dice, no es el primero que recibe. "De nuevo vuelvo a recibir ataques cobardes y posiblemente mafiosos. Esta noche han entrado en el garage de mi domicilio y han vaciado dos extintores sobre mi coche", ha destacado.

Igualmente, ha asegurado que los hechos han sido denunciados a la Policía Local, "que ya ha estado allí e investigará lo ocurrido". No obstante, el alcalde avisa al responsable de que "no me callará entonces ni me torcerá ahora".

Ha lamentado también las molestias y perjuicios que los hechos han causado en los vehículos de sus vecinos y en el propio garaje de la comunidad, que también se han visto afectados, aunque en menor medida.

Un acto vandálico que se repite

No es la primera vez que sufre ataques contra vehículos de su propiedad, ya que en 2018 cuando se encontraba en la oposición prendieron fuego a su coche de entonces en plena calle, motivo por el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva abrió diligencias y llamó a declarar a una persona.

El anterior suceso tuvo lugar el 16 de enero de 2018, cuando su coche apareció quemado en la puerta de su domicilio en Punta Umbría de madrugada. Hernández Cansino señaló que "el vehículo empezó a arder por detrás" y que estaba "convencido" de que ha sido "provocado" para "hacerle daño" por "su actividad política".

El juzgado consideró en aquel entonces que los hechos que resultaron de las investigaciones presentaban "características" que hacían presumir "la existencia de una infracción penal", ya que el atestado de la Guardia Civil indicaba que la quema del coche fue "por encargo", según una declaración que de forma "voluntaria" hizo el presunto autor ante los investigadores. No obstante, tras este relato espontáneo y tras informarle la Guardia Civil de sus derechos, se negó a hacer una declaración oficial posterior, asistido por un abogado.