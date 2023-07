La asociación Amigos del vino del Condado impulsa la V edición de 'Diálogos con la luna a la sombra de una cepa'

Durante la noche del sábado 29 de julio, en el Cortijo de La Zorrera en el término municipal de La Palma del Condado se unirán música, poesía y escultura entorno al vino en una armonía perfecta para una noche de verano.

La cita cuenta con el patrocinio de la marca Gusto del Sur y de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, y surge a instancias de la Asociación de Amigos del Vino del Condado, que ha conseguido consolidar un evento de interés para muchas personas de dentro y fuera del sector vitivinícola en los cálidos veranos de Huelva. Este año es el quinto, habíendose realizado en los años precedentes en los viñedos de Bodegas Vega Menacho de La Palma, el Monasterio de Ntra. Sra. de la Luz de Lucena del Puerto, en la Plaza de Toros de Almonaster la Real y en el Convento de San Francisco de Moguer.

El evento contará con la presencia de Manuel Astasio, presidente de la Asociación, una buena representación de bodegueros de la zona, y el cante de Irene Reina junto con el guitarrista Mario Pousada, la música de blues de la banda Ambar Trío y el modelado en directo del reconocido escultor palmerino Martín Lagares. Todo ello quedará maridado en una cena que contará con los vinos de las Bodegas Contreras Ruiz (DO Condado de Huelva), Bodega-Cooperativa Vigen de Palomares (DO Jerez- Xérès-Sherry), Bodegas Marcelino Serrano de Alcalá la Real (Jáen), Bodegas Fabio Coullet (DO Sierra de Málaga), Bodegas La Divisa (DO Granada) y Bodegas Jorge Ordóñez (DO Málaga).

La cita tiene lugar en el coqueto cortijo del que fuera matador de toros Antonio Macandro, en la concluencia de los ríos Tinto y Corumbel, en un paraje de alto valor ecológico y que hace de pretexto para pasar una noche veraniega de disfrute y satisfacción.

Con todo ello, la Asociación Amigos del Vino del Condado de Huelva, nacida en 2016 en La Palma del Condado, pretende promocionar la calidad de los vinos onubenses y andaluces y concienciar a la población de la importancia que tiene el consumo responsable del vino.