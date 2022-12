Visita de Sánchez a Doñana para respaldar su plan de actuación

Visita fugaz del presidente Pedro Sánchez a Doñana. El mandatario aprovechó la presencia en la provincia de Cádiz para pasar unas horas en el Espacio Natural, del que destacó que "su gran valor ambiental". La presencia de Sánchez tiene más valor simbólico que efectivo. El líder socialista respalda 24 horas después el plan de actuación anunciado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Almonte. De hecho la propia Ribera lo ha acompañado en su paseo por el parque.

El Gobierno va a invertir 350 millones de euros para recuperar su funcionamiento ecológico y revertir la situación de degradación ambiental en la que se encuentra en la actualidad Doñana. El Marco de Actuaciones para Doñana recoge medidas como la disminución de extracciones de aguas subterráneas y la recuperación de la hidrología superficial, la recuperación y naturalización del dominio público marítimo-terrestre en Doñana y su entorno, así como actuaciones para la conservación y restauración de la biodiversidad y la apuesta por la activación socioeconómica de esta zona.

Además, para mejorar los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración, el Gobierno de España prevé invertir en el periodo 2022-2027 más de 2.000 millones de euros en 260 obras en las cuencas andaluzas. Asimismo, en el espacio natural de Las Marismillas, una de las zonas que Sánchez ha visitado, se desarrollan proyectos para potenciar las poblaciones de especies depredadoras amenazadas, como el lince ibérico, el águila imperial y el milano real.

El presidente del Gobierno ha podido también conocer los trabajos de recuperación de Caño Travieso, Caño del Guadiamar y Arroyo del Partido. Sánchez ha resaltado "el gran valor medioambiental de este Parque Nacional, Patrimonio de la Humanidad, seña de identidad de Andalucía y de toda la red de parques nacionales de España".

La actuación del Gobierno ha encontrado el rechazo frontal de la Junta, que acusa al ejecutivo de actuar sin consenso. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que "intentar salvar Doñana sin contar con absolutamente nadie no son las formas", aunque ha aplaudido todas las medidas que vengan para proteger este espacio. "Intentar salvar Doñana sin contar con absolutamente nadie, pues no son las formas; ni con el director del parque nacional, ni con la Junta de Andalucía, sin contar con el consejo de participación, ni los alcaldes ni los municipios que están en el entorno", ha manifestado en el almuerzo-coloquio organizado en Málaga por el Grupo Joly. "Creo que estamos más para buscar soluciones que titulares y me da la sensación de que con el acto se buscaban más titulares que soluciones", ha concluido. En la misma línea se mostró el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, quien reprochó que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que venga a la provincia de Huelva "vender humo" sobre Doñana y "a no concretar nada", como, a su juicio, "hacen todos los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez" y ha apuntado que venga "sin hablar absolutamente con nadie, ni siquiera con los alcaldes de su formación política, que ayer le dieron la espalda".

En cambio, WWF considera que el Marco de Actuaciones para Doñana presentado permitirá "saldar las deudas" que proyectos como el Doñana 2005 habían dejado con el espacio natural, al tiempo que entiende que es "un paso en el camino correcto y necesario". En declaraciones a EFE, el coordinador de WWF para la Oficina de Doñana, Juanjo Carmona, ha indicado que desde 2010 "veníamos reclamando de manera insistente la recuperación hídrica del espacio natural después de que el Doñana 2005 se cerrará en falso pues quedaron muchas actuaciones pendientes por cuestiones, básicamente, presupuestarias". "Que desde la administración central se ponga de nuevo a Doñana en el foco, en la primera plana, es el paso en la dirección correcta; eso no significa que consideremos que todo el plan cuenta con las medidas adecuadas", ha dicho.

Considera que "hay algunas medidas que son imprescindibles porque es cumplir la norma y hacerla cumplir como puede ser el cierre de pozos; otras son muy necesarias como por ejemplo mejorar la gobernanza, el tema de teledetección o incrementar la guardería; otras son básicas para el presente y el futuro de Doñana, en especial las de hidrología superficial, es decir, el poder recuperar derechos de agua y terrenos y, sobre todo, los caudales secuestrados al Guadiamar y recuperar la dinámica fluvial de la zona". También cree "básico" ir eliminando el impacto ocasionado por las extracciones de agua de Matalascañas en las lagunas y los ecosistemas del Parque Nacional.

Hay otras medidas, ha añadido, que "no consideramos que sean adecuadas y que tienen alternativas como por ejemplo la cuestión del trasvase de agua desde la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guardalquivir, para una zona, la Corona Forestal, donde "la gobernanza durante muchos años ha sido escasa y donde sabemos que hay más de 2.000 hectáreas de secano que están convertidas en regadío ilegal".

El alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, insistió en que "lo que hemos visto es mucho papel, por eso entendemos que habrá que esperar a que se ejecute el plan ya se verá, por el momento para nosotros es un plan más", ha indicado. Asimismo, ha señalado en relación a cuestiones que contempla el Marco de Actuación como el fomentar la concurrencia a las ayudas a la a la zona de influencia de parque nacionales y naturales que "los municipios del entorno de Doñana nunca hemos accedido esas ayudas, y cuando digo nunca es nunca".