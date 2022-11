La Junta pide al Gobierno la Ley del Trasvase y la presa de Alcolea para aumentar la capacidad de embalse en Huelva

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrolla Rural, Carmen Crespo, ha pedido este miércoles al Gobierno, "aprovechando que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, está en Huelva", que "pongan en marcha la Ley del Trasvase" y "nos deje finalizar la Presa de Alcolea" para "aumentar la capacidad de embalse de la provincia, que es muy pequeña".

Así la consejera, en Comisión parlamentaria, y a pregunta del PP sobre las obras de mejora de abastecimiento del anillo hídrico de Huelva y su enlace directo con la cuenca del Piedras, ha asegurado que en Huelva "siempre ha llovido mucho" pero "no habían realizado conducciones ni capacidad de embalse". Por lo que, por parte de la Junta, Crespo ha asegurado que "están en marcha las obras necesarias que dependen de la Junta, e incluso otras al 50%" para "aumentar esa capacidad", pero "lo que nos queda es que el Gobierno central ponga en marcha la Ley del trasvase a Doñana y nos deje finalizar la presa de Alcolea".

"La capacidad de embalse de Huelva es muy pequeña, cuando en otros sistemas son de más de 1.000 hectómetros cúbicos, en Huelva es de más de 200. Por ello, tanto para el futuro como para afrontar la sequía pertinaz, necesitamos que nos dejen terminar esa presa de Alcolea", ha abundado. "Por eso, estamos movilizando 164 millones en la provincia de Huelva y hemos aprobado, que tampoco lo estaban, los planes de sequía del Tinto-Odiel-Piedras, que es nuestra herramienta", ha detallado.

Así, la consejera ha enumerado las obras realizadas por la Junta, como la ampliación de los depósitos de cola del Sifón del Odiel, "que es fundamental para el abastecimiento"; o la modernización de las presas de Cueva de la Mora y de Sotiel-Olivargas, "que ya están concluidas". También ha señalado que se han invertido 70 millones de euros en depuración, entre las actuaciones se encuentra la EDAR de La Antilla, "una infraestructura de grandes dimensiones y que tiene un coste de 23,5 millones de euros". Además, ha destacado, "de lo que más me siento orgullosa", la financiación del 50% de obras en las depuradoras de Matalascañas, Moguer y Beas-Trigueros-San Juan del Puerto. "Obras que están en el entorno del Parque Nacional y que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido realizar al 50% porque si no, no se hacen, y, además, nos da la posibilidad de agua regenerada", ha añadido.

Por otro lado, se ha referido a las obras de abastecimiento en alta del anillo hídrico de la sierra de Huelva, "cuya primera fase está en marcha y que es una infraestructura importantísima para esta zona de la provincia", al tiempo que ha expuesto la obra de emergencia para "duplicar el volumen regulado por el Chanza, de 125 a 250 hectómetros cúbicos para poder atender la necesidad hídrica del sistema Chanza-Piedras-Huelva".