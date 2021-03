El hospital Virgen de la Bella atiende ya en Lepe a los pacientes derivados del SAS

El hospital Virgen de la Bella de Lepe comenzó este lunes la atención a pacientes derivados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en virtud del concierto de la Junta de Andalucía con el grupo empresarial José Manuel Pascual Pascual SA en un contrato de emergencia para los tres próximos meses por 2,8 millones de euros.

Como ya anunciara el sábado la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, en el arranque de la semana comenzaba la atención en el centro hospitalario privado, al que se derivará, además, a los pacientes relacionados con la covid-19.

En este sentido, Verano dijo ayer a los periodistas que esto supondrá “un desahogo” para el hospital Infanta Elena, que atiende a la población de la costa occidental, donde en los momentos más críticos de esta tercera ola de la pandemia ha llegado a tener hasta siete alas dedicadas en exclusiva a los enfermos de coronavirus.

Si la delegada aseguraba que están “muy contentos” por la puesta en marcha inmediata de este concierto asistencial, en la oposición, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, de visita en Huelva, manifestó que “no tiene sentido cuando hay un hospital terminado”, en referencia al Chare.

La ex presidenta de la Junta de Andalucía consideró “intolerable” que el Gobierno de Juanma Moreno “ceda al chantaje de una empresa privada para no abrir el Chare de Lepe”. Aseguró, de hecho, que “el rumor siempre estuvo ahí” sobre el acuerdo con el Virgen de la Bella, y que a pesar de “no dar crédito”, finalmente se ha materializado. “Lo que tiene que hacer es rectificar y abrir el centro hospitalario de alta resolución. Pero el Gobierno andaluz prefiere favorecer los intereses privados y no fortalecer el sistema público. Vamos a estar muy atentos por la opacidad y el oscurantismo con que se está haciendo todo”.

Bella Verano, en cualquier caso, y como hiciera el sábado, insistió en que el acuerdo, pese a ser prorrogable después de los tres meses iniciales, será transitorio “hasta que el hospital de la costa occidental sea una realidad”, pendiente de la ejecución de los accesos al centro ya construido, correspondientes al Gobierno central.

También cuestionada al respecto por la prensa, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, dijo que no entrará a valorar el concierto mientras la población “cuente con una buena atención” y sin dejar a un lado la apuesta por la sanidad pública.

Parralo recordó que el proyecto de los accesos está en revisión y pidió, al mismo tiempo, a la Junta que complete las reparaciones necesarias en el edificio y lo equipe hasta que acaben las obras.