UGT reclama en Huelva controles en la contratación y el fomento de derechos dignos en el campo

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclama este lunes, tras una vista a la finca de producción de fresas La Chincleta en Palos de la Frontera, que se introduzcan controles en la contratación en el sector agrícola y que se fomenten los derechos dignos en el campo.

Álvarez, que ha estado acompañado, entre otros, por el secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano y el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha considerado "muy productiva la visita, en una finca que es de las pocas que tiene unas condiciones de trabajo como ésta, con personas trabajadoras con contrato indefinido a jornada completa". Pero, "desgraciadamente, la realidad de este sector es otra, con asentamientos donde malviven miles de personas que trabajan de manera irregular e ilegal", ha añadido, mostrando su "exigencia de establecer un control en la contratación, para no fomentar la competencia desleal, y de control en las condiciones de trabajo".

"No hay problema de mano de obra, sino de condiciones de trabajo. No hemos firmado los convenios colectivos ni de Sevilla ni de Huelva en los últimos años porque eran perjudiciales para las personas trabajadoras. Hay que establecer un frente común con los empresarios también para fomentar la actividad laboral en las mejores condiciones", ha apuntado. Asimismo, ha considerado que "la Guardia Civil debe intervenir y mandar los informes de denuncia a la Inspección de Trabajo. Hay que agilizar los trámites para que las personas que están en nuestro país puedan trabajar con papeles, algo que generará más seguridad, impuestos y bienestar para todos y todas. No pueden vivir y trabajar en las condiciones que lo hacen".

Para Pepe Álvarez, es imprescindible "fomentar derechos dignos en el campo. Desde UGT estos días hemos vivido con mucha intensidad la movilización de los agricultores y agricultoras. Existen problemas de competencia desleal respecto a terceros países. Un sector que es imprescindible para garantizar la vida de las personas tiene que tener un nivel de protección adecuada".

Por su parte, Oskar Martín ha señalado que "para UGT Andalucía es importante esta visita porque el sector agrícola en Andalucía es un sector fuerte, importante. El sector en concreto de la fresa, el arándano y la frambuesa representa el 8% del Producto Interior Bruto regional, está facturando y genera más de 1.300 millones de euros y movilizan más de 450.000 toneladas".

Tras recalcar la preocupación del sindicado por la cuestión del agua, ha precisado que "creemos que el camino para mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores es cumplir los convenios colectivos".