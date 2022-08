El Servicio de Control de Plagas y Mosquitos de la Diputación, referente internacional

La presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha subrayado la "gran labor" que el Servicio de Control de Plagas lleva a cabo durante todo el año para combatir la población de mosquitos en la provincia de Huelva. Según ha señalado la creación del Servicio marcó "un antes y un después en la calidad de vida de los onubenses y los visitantes, especialmente en los meses de verano, en los que las zonas costeras las plagas de mosquitos representaban un factor adverso para el turismo".

Limón ha visitado el entorno de marismas del Muelle de las Carabelas para conocer sobre el terreno los trabajos efectuados dentro del Plan de Control de Mosquitos, un amplio abanico de estrategias de control que se desarrollan de enero a diciembre "dirigidas a limitar el desarrollo de las plagas de mosquitos en todos los municipios costeros, junto con aquellos otros del interior que se localizan en las riberas de los principales estuarios".

Con un presupuesto de 3,2 millones de euros, el Servicio da cobertura a una superficie algo superior a las 225.000 hectáreas, de la que en torno a un 6 por ciento son espacios naturales protegidos. Son 12 los municipios de la provincia que, coordinados por la Diputación, están integradas en los proyectos anuales de control de mosquitos: Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, y San Juan del Puerto.

La presidenta, acompañada por la diputada de Medio Ambiente, Rosa Tirador, ha conocido los datos informativos sobre el proceso de producción de las plagas de mosquitos y de las zonas de producción de las mismas, así como las técnicas de control. En el entorno del Muelle de las Carabelas, con lagunas y marismas de gran valor ecológico, ha conocido las técnicas de tratamientos con equipos a motor y tratamientos de control de larvas con mochilas, a pie.

Limón ha agradecido a los trabajadores del Servicio una labor "que aunque no es conocida por todo el mundo, cuenta con más de 30 años de trayectoria y del que toda la provincia de Huelva debe sentirse orgullosa, ya que es un referente a nivel nacional e internacional". El Servicio cuenta con una plantilla que llega a las 60 personas, entre operarios aplicadores, personal administrativo, técnicos y facultativos todos ellos con una dilatada experiencia profesional.

Desarrollo Plan Anual

urante los meses de invierno y buena parte del otoño se llevan a cabo trabajos destinados a la gestión del territorio en las zonas encharcables, que consisten en la limpieza y retirada de sedimentos en las redes de drenaje natural en las marismas mareales, y el desbroce de la vegetación de allá en donde representa un freno al discurrir de las aguas de marea o las de precipitación.

En verano, las tareas de restauración de la red hidrológica se acometen con medios mecánicos, manteniendo un esfuerzo que se ha visto incrementado durante los últimos años. En esta campaña van a superar 8.000 metros de cauces regenerados, que va a reducir las superficies aptas para la cría de mosquitos, disminuyendo la dependencia del uso de biocidas, al tiempo que se recupera la biodiversidad faunística en las marismas mareales.

Con ello se incrementan los recursos endógenos que contribuyen en el control biológico de las especies plaga, favoreciendo además la fijación de carbono y la resiliencia de los medios estuarinos ante situaciones adversas como lluvias torrenciales o pleamares de mareas vivas que llegan a alcanzar alturas excepcionales.

Con la llegada de la primavera y hasta completar el mes de octubre, el incremento de las temperaturas ambientales provoca el inicio de los tratamientos de control mediante el uso de biocidas; durante 2022 se tiene previsto tratar aproximadamente 5.000 hectáreas en aplicaciones destinadas al control de las larvas de mosquitos, ya sea con medios terrestres o aéreos (avionetas y drones) en las zonas encharcables de cría, y unas 3.000 hectáreas en tratamientos dirigidos a los mosquitos adultos, mediante aplicaciones barrera en zonas verdes y jardines, y nebulizaciones en zonas periurbanas limítrofes con las marismas saladas del litoral, completando un conjunto de estampas o imágenes a las que están familiarizados los ciudadanos del litoral, y de las que se benefician visitantes y turistas que representan un incremento del 82 por ciento sobre la población fija residente hasta alcanzar 645.000 habitantes.

Las actividades de vigilancia se centran fundamentalmente en el seguimiento de las poblaciones de mosquitos adultos, gracias al mantenimiento de una red de estaciones de trampeo que permite identificar la distribución espacial de las principales especies de mosquitos, y evaluar la eficacia de las medidas de control. Durante el pasado año se capturaron más 56.500 mosquitos repartidos en algo menos de 1.000 muestras; a partir de las muestras obtenidas se analiza por técnicas de entomología molecular, con el objetivo principal de determinar la circulación de virus que pueden llegar a tener un impacto sobre la salud.

Desde el pasado año 2021 el Servicio diseña y elabora además un Plan Territorial de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, que incorpora al conjunto de municipios de la provincia que están en los niveles de riesgo 2 y 4, establecidos por la Consejería de Salud y Familias.

Laboratorio del Servicio del Control de Plagas El Laboratorio del Servicio del Control de Plagas, dependiente del organismo provincial, ha supuesto un salto cualitativo en la investigación el desarrollo de técnicas más eficaces e innovadoras en el tratamiento y prevención de las distintas especies.

Un servicio que trasciende fronteras

Para María Eugenia Limón, presidenta de la Diputación de Huelva, "el Servicio de Control de Plagas y Mosquitos de la Diputación es esencial para la provincia de Huelva y su área metropolitana. No solo para el bienestar de la ciudadanía, sino también para todas aquellas personas que nos visitan y la actividad económica que entorno a ellas se genera. La creación de este servicio, hace ya 30 años, supuso un antes y un después y seguimos avanzando e innovando. Una muestra de ello es la investigación y el desarrollo de las nuevas técnicas que se impulsan desde el laboratorio dependiente de esta área. Son avances que nos permiten estar a la vanguardia de tratamientos preventivos tan importantes y actuales para la población como, por ejemplo, el virus del que trasmite la fiebre del Nilo".

"Se trata -prosigue la presidenta-, de un servicio que trasciende de las fronteras onubenses y andaluzas, convirtiéndose en modelo para la puesta en marcha de servicios similares en las zonas de zonas de Larache y Tetuán, en Marruecos, en el Algarve portugués y Cabo Verde. Hemos incluso mantenido contactos significativos entre los que cabe destacar l’Établissement Interdépartemental pour la Démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique), de la región de la Charente Maritime de Francia. Solo puedo reafirmarme en la apuesta y la inversión que la Diputación Provincial destina a este servicio pionero y sentirme muy orgullosa de los profesionales que lo hacen posible cada día, a pesar de ser una labor dura en terminadas épocas del año".

Salvaguarda de la salud pública

Francisco Cáceres, director del Servicio de Control de Mosquitos, por su parte, comenta: "El Servicio de Control de Plagas juega una destacado papel como gestor directo encargado de controlar las plagas de mosquitos en todo el litoral de la provincia de Huelva, salvaguardando la salud pública de los ciudadanos y los intereses de importantes sectores socioeconómicos como el turismo y la agricultura de regadío; teniendo como guía y referente estratégico el concepto de 'control integrado de plagas', en un contexto geográfico de máximo valor ambiental como son las marismas de Huelva y sus zonas húmedas costeras".

Mejora indiscutible

En palabras de Jenaro Orta, alcalde de Isla Cristina: "La relación del 'mosquito' con la Costa de Huelva siempre fue como esa relación de amor-odio que uno sentía cuando de niño nuestras madres nos dejaban ir a bañarnos pero no sin antes, embadurnarnos con medio kilo de crema Nivea y, por supuesto, después de hacer las correspondiente e interminables dos horas de digestión. La llegada del atardecer de aquellos entrañables veranos familiares en el paseo de las flores, empezaba con la preparación de nuestras caras, brazos y rodillas con la famosa barra de Aután y que, a la voz de "todos en fila de a uno", nuestros padres, como profesionales de la materia, nos extendían por todo el cuerpo como si nos fuera la vida en ello. Los tratamientos existentes de la época, con aquel carro tirado por mulos que rociaba nuestras marismas para matar al mosquito adulto, pasaron después a la avioneta fumigadora que buscaba el mismo fin. Pero, afortunadamente, la creación del área control de plagas puesta en funcionamiento por la Diputación Provincial, hicieron que todo cambiara de una manera radical. Los tratamientos se encaminaron a la eliminación de la larva del mosquito para que no llegara a adulto. Tratamientos que han ido mejorando y perfeccionando, adaptándose a las necesidades de cada municipio y territorio. Si bien es verdad que el mosquito no está erradicado, no es menos cierto que, gracias al Servicio Provincial de Control de plagas de la Diputación Provincial de Huelva, es posible seguir viviendo rodeado de mar, pinares y marismas, garantizando que visitantes y turistas, regresen a sus lugares de origen con el único recuerdo de un verano en Isla Cristina en los que los hermosos atardeceres, la gastronomía local y el carácter afable y acogedor de la gente de mi pueblo les hagan soñar con regresar al verano siguiente".

Numerosas estrategias

Por último, Pepa González Bayo, alcaldesa de Cartaya, explica que "desde enero a diciembre el Servicio de Control de Plagas de la Diputación Provincial desarrolla un amplio abanico de estrategias de control dirigidas a limitar el desarrollo de las plagas de mosquitos en todo el municipio de Cartaya. Es un trabajo fundamental para que la ciudadanía pueda disfrutar de todos los espacios maravillosos que tiene nuestro municipio, tanto los vecinos como visitantes, que son muchos los que nos visitan en época estival".