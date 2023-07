Punta Umbría homenajea este sábado al marinero de mayor edad por la festividad del Carmen

La Hermandad de la Virgen del Carmen de Punta Umbría organiza un año más el Homenaje al Marinero de Mayor Edad para reconocer su labor en el sector, en un acto que tendrá lugar el sábado 15 a las 22:00 en la plaza 26 de abril. Este evento concluirá con el concierto gratuito del grupo Son de Huelva.

Este año, el reconocimiento ha recaído en Manuel Hernández Rull El Caena nacido en el seno de una familia marinera, Manuel comenzó a los 14 años a trabajar en la mar junto con sus hermanos. “En aquellos tiempos era lo que había y mi padre tenía varios barcos: el Denia y el Hernández Rull de motor y el Juan Ramón, que era de vela”, comenta El Caena.

Tal y como él relata, la Patrona ha sido muy importante en su vida. En 1968 “estaba en alta mar cuando me caí del Hernández Rull. Estuve en el mar durante muchas horas, teniendo la suerte de que me recogiera el barco Tres Menco, que era de Paco Salazar y su patrón era Paco el Cirilo. Eso pasó precisamente el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, que en aquel entonces en nuestro pueblo no era festivo. Mi mujer, Teresa, estaba embarazada y de ahí que le pusiera Carmelo a mi hijo, porque durante el tiempo que estuve en el agua, solo me encomendé a mi Virgen del Carmen”.

También explica que cuando escucha “el fandango de mi hermano Paco, siempre se me viene al pensamiento lo ocurrido aquel día: ‘Cuando voy por altas mares/en mi barco navegando/pienso en ti, pienso en mi madre/ y si en peligro me hallo/pienso en la Virgen del Carmen’”.

Organizado a través de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen y con la colaboración del Ayuntamiento y la Cofradía de Pescadores Santo Cristo del Mar, el Homenaje al Marinero de Mayor Edad contará con la presencia del alcalde, José Carlos Hernández, así como de la presidenta de la Hermandad, Salud Fernández, y el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar', Manuel Fernández Belmonte, entre otras autoridades.