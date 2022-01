La Plataforma de Regantes lamenta "el veto del PSOE a la regularización de hectáreas de regadíos históricas en el Condado"

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha lamentado "el veto que está imponiendo a la proposición de Ley presentada en el Parlamento andaluz el PSOE", que ha mostrado su oposición a la regularización de tierras históricas en el Condado argumentando que no habrá derechos de riego para las mismas. Para la Plataforma, las palabras del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las que argumenta que no habrá agua para esas tierras si llegasen a regularizarse “son mentira, ya que existe agua y es superficial, por lo que seguiríamos cuidando y respetando al entorno de Doñana”.

Para que esta agua llegue, “el PSOE debe trabajar para acelerar la llegada del trasvase al Condado, aprobado hace cuatro años y esto es únicamente responsabilidad del Gobierno central”. A juicio de la Plataforma, “el Partido Socialista debe dejar de amenazar con no darnos derechos de riego y solucionar un problema que tenemos en Huelva con las infraestructuras hídricas, que nos colocan en desventaja frente a otras provincias en cuanto a disponibilidad de agua y seguridad del recurso”.

Para la Plataforma, “que no haya agua ¿significa entonces que el Gobierno central no piensa avanzar ni en el trasvase ni en el desdoble del túnel de San Silvestre?”. La Plataforma ha desmentido la falta de este recurso, indicando que “en Huelva agua hay, tenemos los recursos hídricos. Y se nos concedió un trasvase desde el Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir de 20 hm3, del que sólo estamos pudiendo disfrutar para regadío 4,3 hm3”. En este sentido, ha recordado que “sin esas obras que dependen del Gobierno central no tendremos más agua, pero tampoco para consumo humano, que es el primordial”.

En este sentido, la Plataforma ha recordado a los dirigentes socialistas “a nivel estatal, regional, provincial y en los ayuntamientos, que el trabajo de los políticos es trabajar para solucionar los problemas de la ciudadanía y, el de los ciudadanos, pedir que se les solucione”, por eso, según ha indicado, “no descartamos salir a la calle y pedir respeto a nuestros gobernantes”.

Apoyo del PSOE en los Ayuntamientos.

Además, la Plataforma ha hecho hincapié en que esta proposición de Ley presentada y aprobada en el Parlamento de Andalucía por PP, Cs y VOX, “fue respaldada meses antes por los plenos de los ayuntamientos del Condado por unanimidad, y tres de ellos son socialistas. Por eso no entendemos ahora la negativa a la propuesta”. La Plataforma, que ya se ha reunido con PP y Cs y lo hará esta semana con VOX, pide “sobre todo respeto para las miles de personas del Condado y la provincia de Huelva que trabajan directa o indirectamente en el sector de los frutos rojos”.

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado nació en 2012 de la mano de agentes sociales, económicos, los ayuntamientos de cinco municipios del Condado –Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte– y más de 1.500 agricultores de empresas repartidas entre estas localidades.