Palos de la Frontera presenta el cartel anunciador de su Semana Santa

Palos de la Frontera ha dado a conocer el cartel anunciador de la Semana Santa 2024, que consta de una fotografía que realizó Miguel Ángel Muñoz el Jueves Santo del pasado año 2023.

El autor, que ha expresado su agradecimiento a la Hermandad Padre Jesús de Palos de la Frontera por haber confiado, nuevamente, en su trabajo para ilustrar el cartel anunciador de la Semana Santa palerma, destaca que en la obra se aprecia la figura de Ntro. Padre Jesús portando el madero de la Cruz, en su tradicional salida procesional el Jueves Santo. Recalca sobre todo, la noche, la oscuridad solo rota por la silueta iluminada del Señor, y los faroles delanteros. Asimismo, indica que “la noche, como dice la Sagrada Escritura es muchas veces símbolo de las tinieblas, donde se encuentran aquellos que quieren ocultar algo, o esconder su maldad, su pecado. En la noche Jesús oró pidiendo a su Padre que, si era posible, apartara de Él ese cáliz de amargura”.

Continuando viendo el cartel, se aprecia al Señor dirigiéndose hacia su destino, que no es otro que la Cruz, formada en este caso por la frase Semana Santa, encima de la cual se encuentra la cifra del actual año como si se tratara de la tablilla de la sentencia que colocaron encima de Nuestro Señor (las cuatro cifras de 2024, como si fuesen las iniciales INRI). No se puede olvidar una última cosa, retomando la noche: la noche es –también– la única testigo del acontecimiento más grande que ha conocido la humanidad, la Resurrección de Jesucristo. Solo la noche es testigo del momento en que resucitó. He aquí el simbolismo de esta imagen, la oscuridad de la noche solo rota por la silueta iluminada de nuestro Salvador, las tinieblas de la muerte que han sido vencidas por la luz de la luz de la vida que es Nuestro Señor Jesús. Corona el texto del cartel el nombre de la ciudad, Palos de la Frontera.