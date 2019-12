La ONCE reparte 1.680.000 euros en Chucena con el cupón del domingo

Un premio de 300.000 euros y un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años se ha llevado el agraciado con el cupón de la ONCE del pasado domingo que se vendió en gran parte en Chucena, tanto en el área de servicio de la autopista como en el núcleo urbano.

El principal agraciado llevaba tanto el número como la serie agraciada, de ahí que el premio sea tan alto, 300.000 euros, y además se lleve 5.000 euros al mes durante 20 años. Asimismo, se han vendido otros nueve cupones, cuyos compradores han ganado 20.000 euros cada uno. En total 1.680.000 euros se han quedado en tierras onubenses.

El empleado de la ONCE que ha vendido el cupón es Miguel Ortega, quien ha manifestado a Huelva Información su alegría por la venta de este premio, “el primero” de esta magnitud que vende desde que empezara su trabajo en la organización hace ya seis años.

Miguel lleva ya un tiempo asentado en Chucena y ha estado vendiendo cupones por varios pueblos de la zona, como Rociana, Pilas, Carrión de los Céspedes e Hinojos. “A mí me tocó el cupón cuando la ONCE me contrató”, manifiesta mientras demuestra su gratitud por haber vendido el número.

Además, el cupón del pasado domingo de la ONCE ha dejado premios en Málaga y en Utrera, (Sevilla), por un valor de 200.000 euros y 40.000 euros, respectivamente. Fuera de Andalucía, vecinos de Madrid y de varios pueblos de Galicia, así como de Cataluña, han resultado premiados con este cupón a las puertas de recibir el nuevo año.