La plantilla del vertedero de Nerva pide a la Comisión por el Cierre que "no nos use de moneda de cambio"

La plantilla de trabajadores del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva le ha pedido a la Comisión por el Cierre del Vertedero a través de un comunicado que le mantengan al margen de sus reivindicaciones. Lo hacen como respuesta al escrito que se ha repartido por el pueblo dirigiéndose a ellos, “haciendo referencia al conflicto político y social creado en la población con la empresa que nos tiene contratados”.

En el escrito solicitan respeto a todas las partes implicadas y que no se les utilice en ningún tipo de comentario. “No somos moneda de cambio para nadie, por lo que pedimos que nos dejéis al margen y os abstengáis de implicarnos en cualquier acción que emprendáis”, aclaran.

Además, los trabajadores subrayan que, “no os hemos pedido que nos representéis ni que nos salvéis de nada, vuestra preocupación por nuestros puestos de trabajo obedece a vuestros intereses, que no son los nuestros, por lo que no queremos formar parte de ellos”. También les instan a que “hagan las manifestaciones que crean que sirven para vuestro cometido, nosotros haremos las que creamos convenientes en caso de peligrar nuestros puestos de trabajo.”

Por último, quieren dejar claro que la responsabilidad de la plantilla de trabajadores del vertedero es cumplir con su trabajo, ya que solo quieren trabajar y que se les respete. “Nuestros sueños y proyectos de futuro son tan personales, que no son en absoluto de competencia pública…”, concluyen.