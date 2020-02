Los ‘Minions policías’ se incorporan a la ronda de protestas de los agentes locales de Almonte

El Sindicato Profesional de Policía Municipales de España-Andalucía (Sppme-A) en Almonte protagonizó ayer la segunda concentración en dos semanas ante la casa consistorial de la localidad. Una veintena de agentes y allegados protestaron durante un cuarto de hora, megáfono en mano y con la cara oculta bajo las caretas de la popular serie La casa de papel, "que simboliza esa resistencia del pez pequeño ante el pez grande, del obrero contra el sistema", precisan a Huelva Información desde el sindicato.

No estuvieron solos. Tirando de ironía, incorporaron a la concentración a la denominada Unidad Operativa Policial de Minions, conformada por una decena de personajes amarillos de la célebre Gru, mi villano favorito que, uniformados para la ocasión, desde hace unos días "están instruyéndose para realizar su trabajo de apoyo el domingo (por ayer), Fiesta de la Luz; gracias a ellos nos encontraremos más seguros y tranquilos".

Que los agentes locales hagan gala de buen humor no resta un ápice de seriedad a sus reivindicaciones. El fin de estas concentraciones –que están dispuestos a realizar cada domingo– es que el Ayuntamiento de Almonte se siente con ellos a negociar sus peticiones.

Estas pasan por la valoración "de nuestros puestos de trabajo", por determinar el calendario laboral, la obtención de mejoras sociales en los casos de incapacidad temporal, la optimización de medios e instalaciones de las que dispone el Cuerpo municipal y por una lucha que desde hace meses mantienen contra el intrusismo laboral.

En Nochevieja solo cinco policías locales cubrieron Matalascañas, El Rocío y Almonte

En este sentido, desde el Sppme-A indican a este periódico que "el equipo de Gobierno está volviendo a usar a personal no cualificado para realizar cortes de calles, e incluso la Jefatura usa vehículos sin conductor para realizar esos cortes".

A juicio de la fuerza sindical, la actitud del equipo de Gobierno es "de párvulo". Ayer mismo, cuando los compañeros ya recogían los bártulos de la protesta, "el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Ángel Fernández, se rió de nosotros diciendo que como no hacemos horas extraordinarias "no veas el dinero que nos estamos ahorrando". El Sppme-A aclara sobre este punto que "el Ayuntamiento no se ahorra ningún dinero, sino que invierte o deja de invertir en seguridad", circunstancia que repercute en los ciudadanos.

Hace meses que la plantilla dejó de prestar esas horas extraordinarias. Hasta entonces duplicaban e incluso triplicaban turnos para paliar el déficit de efectivos que tiene la plantilla, agravado ahora con la precaria situación que presenta la Guardia Civil en el municipio. "Si la empresa responde al trabajador, le vamos a responder; pero solo obtenemos mentiras y engaños y no se merecen ese sobreesfuerzo", señalan.

El sindicato afirma que el concejal de Seguridad Ciudadana “se jacta y se ríe” del colectivo

El sindicato pregunta además al Ayuntamiento que "por qué la inmensa mayoría de efectivos se quiere marchar y por qué no es capaz de encontrar a un policía ni en Andalucía ni en España que quiera reforzar la plantilla o ganarse un sobresueldo cubriendo horas extraordinarias", en clara referencia a las "pésimas condiciones de trabajo" que padecen los efectivos locales almonteños.

Como ejemplo, un botón. En Nochevieja solo cinco policías dieron cobertura a Almonte, El Rocío y Matalascañas, donde la población llegó a ascender con motivo de las fiestas "a unas 200.000 personas".

Finalmente, el Sppme-A destaca que Manuel Ángel Fernández "nos está intentando silenciar, poniendo como premisa para sentarse con los delegados sindicales el acabar con unas reivindicaciones que, de cara a la galería, reconoce como legítimas mientras por detrás coacciona a los delegados". Este diario trasladó al concejal delegado de Seguridad Ciudadana las manifestaciones de la fuerza sindical mayoritaria en la Policía Local, quien manifestó que “no tengo nada que decir”.