Cita con el fado portugués de Mario Pacheco y Soraia Cardoso en Huelva

Cruzamos El Puente de nuevo para disfrutar de la música del país vecino y encontrarnos con los amantes del fado en un ambiente cercano, al estilo de las Casas de Fados de Lisboa. Tapas portuguesa y vinho verde para disfrutar de una tarde/noche de otoño escuchando Fado.

Sobre Mario Pacheco

La guitarra y la composición musical de Mario Pacheco, segura y envolvente, no es una casualidad. Refleja la dedicación, empeño y el cariño especial por el arte musical y en particular, por el fado, asentados en una tradición familiar.

Hijo del guitarrista Antonio Pacheco. Estudia a los grandes guitarristas: Armandinho, Artur Paredes, Carlos Paredes, Pedro Caldeira Cabral y Fontes Rocha. Con la motivación musical que tenía era inevitable que surgiese la inspiración para componer, en el conocimiento pleno de las formas y armonías fadistas. Carlos Zel, Paulo de Carvalho, Ana Sofia Varela, Rodrigo Costa Félix, Mísia, Joana Amendoeira, Camané, Mariza, Misia y Amália, cantan sus melodías.

En 1992 se edita su primer álbum, Um outro olhar. Este álbum, que marcó la historia musical portuguesa, fue seguido de Guitarras do fado, Cantar Amália y Guitarra portuguesa.

La guitarra portuguesa, la composición y los ambientes fadistas siguen hoy sirviéndole de inspiración, orientando su vida. Mario Pacheco, entretanto, había encontrado en la histórica Alfama, junto a la Catedral de Lisboa, un local donde desarrolla un espacio de referencia del fado y de la creación artística. Le da el nombre de Clube de Fado. En realidad es un club en cuanto espacio de convivencia, de tertulia e intercambio de ideas en un ambiente fadista. Este espacio donde el fado surge todas las noches, hace justicia a la tradición. Es ahí donde Mario Pacheco suelta amarras y su guitarra viaja...

Su último CD/DVD refleja una “salida de puertas afuera" en el ambiente aristocrático del Palacio Nacional de Queluz. En este espectáculo Mario Pacheco rememora a sus "maestros”: Carlos Paredes y José Fontes Rocha, componiendo dos piezas instrumentales en homenaje a ellos e invita a fadistas que interpretan sus melodías: Camané, Rodrigo Costa Félix, Ana Sofia Varela y Mariza, cuatro nombres indiscutibles del fado, así como a los músicos Carlos Manuel Proença (guitarra), Rodrigo Serrão (contrabajo), Marta Pereira da Costa (Guitarra Portuguesa) así como al cuarteto de cuerda de Arlindo Silva. En este escenario mágico. En la escalinata Robillion, erigida en 1764, desfilan emociones, sentimientos, imágenes de vida, transcurriendo el fado por las palabras de los poetas y por la inspirada música de la guitarra de Mario Pacheco.

Sobre Soraia Cardoso

La emoción que Soraia Cardoso inculca en cada palabra no deja indiferente a nadie. Con un tono cálido y un alma llena de fado, es una de las grandes promesas de la nueva generación de cantantes de fado. En 2018 fue competidora de The Voice Portugal, habiendo alcanzado un honorable 3er lugar. Formó parte del elenco de la Gala de Fado de la Rádio Festival en el Coliseu do Porto y ha cantado un poco por todo el país. Recibió el Premio Revelación de A Voz do Operário, en su 3ª gala de fado.

Sábadodea las 20:00 h, en el, nueva cita con ela la guitarra portugués ya la viola de fado acompañados por la voz denos harán sentir la grandeza del fado.