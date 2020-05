Juanma Moreno destaca en Huelva "el empuje" del sector agrario para salir de la crisis y ofrece su apoyo "sin fisuras"

La agricultura es un sector estratégico esencial para la economía andaluza que en Huelva aquiere un valor capital. Así lo ha destacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien han resaltado el talento, la experiencia y la profesionalidad de los agricultores andaluces que cuentan con el compromiso firme y sin fisuras del Ejecutivo andaluz, a la vez que ha apostado por reactivar todos los sectores claves de la economía andaluza como es el sector agroalimentario que ha considerado estratégico para la internacionalización de la economía por su excelencia, modernización e innovación constantes. Todo ello durante la visita realizada a la finca Villa Pedra en Villablanca y la fábrica del grupo J. García Carrión en Villanueva de los Castillejos.

Moreno, que ha visitado una finca en Villablanca dedicada al cultivo de frutos rojos acompañado de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha indicado que este sector ha sido "un colchón anticrisis, capaz de generar empleo y garantizar el abastecimiento de productos indispensables para nuestra alimentación". Unos productos que, según ha apuntado, “tienen las máximas garantías de trazabilidad y sostenibilidad en el empleo”.

En este punto, ha aseverado que "en un contexto en el que el sector agroalimentario está siendo más valorado y reconocido que nunca por la sociedad, resulta del todo incomprensible que la Ministra de Trabajo haya mandado un cuestionario a los agricultores donde se criminaliza a este sector".

Así, ha subrayado que no tiene sentido que se hable de esclavitud en el siglo XXI y que se refiera a ellos como personas que no saben trabajar, que no son solidarios y que no tienen tradición de respeto laboral, algo que según ha dicho, “no ocurre en Andalucía”. “El Ministerio tiene que estar pendiente de que no haya fraudes pero sin generalizar ni criminalizar a los agricultores ni tampoco a nuestro sector agroalimentario”, ha añadido.

En este sentido, ha señalado que los empresarios, autónomos, cooperativistas y emprendedores, que levantan el sector primario y que son los responsables en la comunidad autónoma del 11% de la riqueza y del 10% del total del empleo, no merecen que este trato ni la criminalización que están sufriendo. De este modo, ha manifestado que el Gobierno andaluz condena "cualquier comportamiento inaceptable que se pueda producir no sólo en el sector agroalimentario, sino en cualquier sector, pero ha matizado que esto debe tratarse como hechos puntuales y nunca de forma generalizada".

El presidente andaluz ha incidido en el compromiso y apoyo del Ejecutivo andaluz al sector agroalimentario como ha quedado demostrado con el Plan de Refinanciación de Deuda que va a poner 90 millones de euros a su disposición para paliar los efectos del Covid-19. Además, ha resaltado que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se está trabajando para hacer planes para la mejora de la comercialización de los productos y mejorar el sistema hídrico y que el agua pueda llegar a más rincones para producir más y mejor.

Finalmente, ha destacado "el enorme compromiso de los agricultores y del sector agroalimentario con Andalucía" ante la pandemia del coronavirus y ha manifestado su orgullo por tener un sector tan comprometido con Andalucía, con España y con nuestro bienestar.

Moreno también ha visitado las instalaciones de J.García Carrión en Villanueva de los Castillejos. Este grupo, que cuenta con 130 años de historia, es modélico en su afán emprendedor y ha dado muestras de su capacidad para guiarse en un mundo globalizado y competitivo. Esta firma familiar ha practicado una diversificación tan exitosa como productiva y se ha convertido en líder del mercado nacional de la alimentación con su marca Don Simón. Esta empresa cuenta con bodegas de vino propias con 10 Denominaciones de Origen, siendo la primera bodega de Europa y la quinta del mundo, y entre sus productos tiene especial importancia la gran apuesta por los zumos exprimidos.