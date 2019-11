Incertidumbre ante el posible desalojo de los 70 acogidos en el Ciudad de Lepe

La incertidumbre reina este sábado en los alrededores del estadio municipal de fútbol Ciudad de Lepe, en cuya puerta se han concentrado desde primera hora de la mañana medio centenar de personas, la mayoría inmigrantes, aunque también responsables de varias organizaciones sociales, con el objeto de intentar evitar el desalojo de las aproximadamente 70 personas que siguen allí acogidas desde que el pasado 14 de octubre un incendio arrasara el asentamiento de chabolas ubicado junto al cementerio en el que vivían.

Y es que según han indicado a esta redacción fuentes municipales, hoy expira el plazo acordado entre el Ayuntamiento y los trabajadores sociales de algunas de las entidades implicadas con el Consistorio en la búsqueda de soluciones al problema, después de que en los últimos días "se hayan puesto sobre la mesa distintas alternativas que por el momento han sido rechazadas por los afectados".

Unas afirmaciones que contrastan con lo manifestado esta misma mañana a las puertas del estadio municipal lepero tanto por representantes de las entidades sociales que están apoyando la concentración, como por miembros del colectivo de afectados, quienes aseguran que el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento contemplaba "alternativa habitacional" para los alojados, la cual "no existe".

"¿Dónde vamos a ir si nos echan de aquí?. Y encima lloviendo", se preguntaba el maliense Lamine Diakite, quien añadió que "no vemos ningún plan". "No estamos así por gusto –prosiguió- y solo pedimos una solución digna, un lugar seguro y con techo para vivir y trabajar tranquilos". En parecidos términos se pronunció la presidenta de la Asociación de Nuevos Ciudadanos para la Integración -Asnuci-, Ana Mateos, quien insistió en que los alojados en el campo de fútbol "no tienen alternativa habitacional, a pesar de que el Ayuntamiento afirma que ha ofrecido alternativas".

La concentración se desarrolla de forma totalmente pacífica y sin incidentes a las puertas de las instalaciones deportivas, mientras los alojados siguen en su interior y en contacto permanente con el personal municipal que durante las últimas semanas se ha encargado de su atención.

En las inmediaciones del recinto deportivo se ha desplegado una discreta presencia de la Policía Local de Lepe, que a media mañana facilitó el acceso a su interior del cuerpo técnico y la plantilla del equipo de fútbol local, el San Roque de Lepe, que tuvieron que cambiarse de cara a un entrenamiento en la zona de vestuarios, donde precisamente pernoctan los alojados en el mismo. Destacar que al margen de estas 70 personas, el Consistorio lepero, en colaboración con empresarios de la localidad y entidades sociales, ha gestionado en las dos últimas semanas alojamientos y alquileres en distintos puntos del municipio para aproximadamente la mitad de los damnificados por el incendio que obligó a desalojar el asentamiento en el que vivían.

Dada la situación, fuentes del Ayuntamiento de Lepe han insistido en que "todavía no está claro" si se llevará a cabo el desalojo hoy, algo que "se está negociando con ellos" desde esta mañana. Si finalmente se produce el desalojo, los inmigrantes afirman que intentarán realizar una acampada permanente frente al cementerio de la localidad, muy cerca de donde estaban acampados hasta el pasado 14 de octubre.