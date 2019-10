La Junta destaca la labor de las ONG en la búsqueda de viviendas para los inmigrantes del asentamiento de Lepe calcinado

La Junta de Andalucía ha trasladado a las ONG la búsqueda de recursos para los 68 inmigrantes que permanecen en el campo de fútbol del municipio después de que ardiera el asentamiento chabolista en el que vivía, que rechazan irse de Lepe, uno de los principales escollos que están encontrando las administraciones y organizaciones sociales para encontrar vivienda a este grupo. La Administraciòn andaluza traslada a las ONG ofrece su colaboración pero recuerda que son las organizaciones sociales las que reciben subvenciones.

La directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Mar Ahumada, mantuvo ayer una reunión tanto con el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, como con Cruz Roja y Cepaim para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran estas personas, las medidas que se han tomado y las que se pueden llevar a cabo para dar una solución a todos los afectados.

Ahumada ofreció al Ayuntamiento de Lepe “toda la colaboración de la Junta de Andalucía para buscar soluciones y recursos habitacionales” a estas personas. En la línea de impulso a la colaboración entre administraciones la directora destacó que desde la Consejería “nos hemos puesto a disposición del alcalde y recordó que esta situación “no es solo una cuestión que afecte a Lepe porque muchas de estas personas viven aquí pero trabajan en toda la provincia de Huelva”.

“Desde la Junta de Andalucía nos hemos ofrecido para la búsqueda de recursos para estas personas, buscando la colaboración no solo entre las administraciones, sino también en las entidades sociales, que sabemos que lo están haciendo”, señaló la directora general, que añadió que la intención del Gobierno andaluz es “que estas personas puedan encontrar rápidamente un alojamiento fuera del polideportivo porque no es el sitio más apropiado para vivir”.

Ahumanda indicó que aunque “la Junta no tiene intervención directa con recursos propios”, sí los tienen las ONG que reciben subvenciones de la Dirección General. “Además, desde el Gobierno central sé que también se han puesto recursos a través de entidades como Cruz Roja y Cepaim, que están haciendo una labor magnífica”, agregó. No obstante, uno de los escollos “que nos hemos encontrado es que algunas de estas personas, aunque trabajen en la provincia, no quieren irse de Lepe”, dijo.

“Las viviendas que se les subvenciona a las entidades están distribuidas en toda la provincia. Los recursos están, pero estas personas no quieren marcharse, lo que agrava el problema, pues dificulta aún más poder buscar una salida digna a su situación”, puntualizó.

Sobre el hecho de que muchos de los afectados carezcan de documentación reglada, Ahumada ha trasladado que también ha mantenido “conversaciones con la Subdelegación del Gobierno, y sé que están colaborando para poder agilizar la tramitación de la documentación de estas personas”.

Foro Provincial

La infravivienda es el tema que centra gran parte del trabajo del Foro Provincial de la Inmigración de Huelva, que en tres meses se ha reunido dos veces para tratar esta cuestión. En la última cita, de hecho, se ha decidido crear un protocolo de prevención y actuación para los casos en los que se produzcan incendios, además de cerrar los grupos de trabajo que se centrarán en la erradicación del chabolismo.

Así, se conformaron cinco grupos especializados en educación, vivienda, empleo, salud y asentamientos para abordar las soluciones a los poblados chabolistas desde diferentes puntos de vista, coliderados por los delegados territoriales y representantes de las diversas entidades.

Además, el protocolo pretende ser una herramienta para prevenir los incendios en los asentamientos y, por otro lado, establecer las pautas de actuación y la coordinación con cada una de las entidades que trabajan en las diferentes zonas de la provincia de Huelva y con los respectivos ayuntamientos.

La Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias destina 1.100.000 euros para toda Andalucía para proyectos de infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y promoción social de personas inmigrantes y sus familias. Para la provincia de Huelva la cuantía es de 75.925 euros. A este importe hay que sumar otro millón de euros para entidades y ONG.

El Alcalde de Lepe mantendrá mañana un encuentro con los alcaldes de los municipios de Ayamonte, Isla Cristina, Villablanca y Cartaya, así como de la entidad de La Redondela, a fin de encontrar una solución a la problemática.