Fiscal insiste en la continuidad del vertedero por criterios técnicos

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, incidió en que los criterios de los técnicos establecen la continuidad del vertedero de Nerva, por lo que ha pedido "rigurosidad" en este tema a todos aquellos que piden la clausura de las instalaciones. Fiscal explicó que técnicamente el vertedero es "capaz de seguir albergando residuos", por lo que ha dejado claro que no se puede proceder al cierre sin criterios que lo avalen. No obstante, ha dejado claro que la postura de la Junta en cuanto a la actividad del vertedero es "exigente".

En este sentido, quiso recordar que este mes de julio en sesión parlamentaria informó de que su departamento ha abierto un expediente sancionador a Ditecsa, empresa que gestionaba el vertedero de Nerva, tras detectar la presencia de sustancias contaminantes no autorizadas en las aguas del río Tinto. Así, aunque no se puede determinar que sean causantes de la presencia de espuma que se dio en el río, la Consejería abrió el expediente tras la detección de dichas sustancias. Por tanto, Fiscal lamentó las críticas por "ocultar información" cuando, como ha explicado, aboga por informar a la ciudadanía sobre este tipo de cuestiones, teniendo presentes los informes y datos de los científicos. Por ello, el consejero ha rechazado que se le acuse de "no ser transparente" cuando "se ofreció la información" en el momento en el que se tuvo y en el Parlamento de Andalucía.