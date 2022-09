La Diputación de Huelva celebra los datos positivos que deja el turismo en la provincia

“Con gran satisfacción recibe el sector los datos que las encuestas que venimos realizando entre nuestras empresas vienen arrojando durante estos primeros ocho meses del año. No ha sido un trabajo fácil viniendo de una situación en ciertos momentos desesperada por la que el sector ha atravesado estos dos últimos años, lo cual demuestra la fortaleza de un sector y un destino que empieza a ser referente en cuanto empleabilidad y creación de riqueza para la provincia. Esa satisfacción no debe impedirnos seguir mejorando en la más que necesaria tarea de convencernos; todos y todas, de que hay que pensar en clave turística y empujar y procurar entre todos la consolidación de una verdadera cogobernanza, empresarios, sindicatos y administraciones públicas, del turismo en nuestra provincia.”

“Nosotros auguramos una recuperación del sector para este año, porque después de la pandemia, la gente tenia ganas de viajar. Y no solo son buenos los datos del número de visitantes sino también de la rentabilidad hotelera ya que los precios de los hoteles se han incrementado en algunos casos en un 30 %. Estas son las luces de un sector que remonta y que es vital para nuestra economía. Estos datos deben de servir para abordar el necesario cambio estructural en nuestro modelo turístico, que debe aspirar a ser mas sostenible, a dotarlo de mayor valor añadido, que se base en la proximidad, la digitalización... La formación para la profesionalización y la mejora de las condiciones salariales y laborales para retener el talento, es clave. Y eso hace falta abordarlo desde el compromiso firme de todos los agentes implicados. Porque solo bajo estas premisas, el sector así como la imagen de nuestra provincia, irá in crescendo.”

La clave

La estrategia Huelva, Turismo Sostenible e Inteligente 2022-2027:

-Un modelo de gestión turística que hace cómplices a todos los agentes implicados en el ecosistema turístico y que está basada en la fuerza del pacto: la unión, el liderazgo de las administraciones y el compromiso por trabajar por el turismo. Deberá estar conectada con los objetivos que los distintos niveles de gobierno tienen planteado, a nivel europeo, nacional y regional: el Plan Next Generation EU, el Plan España Puede, la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos y el Plan META de la Junta de Andalucía.

-Otro eje destacado es el de las personas, sobre el que se desarrolla el programa de trabajo de la Diputación, entendiendo las personas en cuanto a trabajadores propios del sector, ya que no tendremos un sector turístico de calidad si no existen condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras. También se integran en este eje los empresarios y autónomos y, sobre todo, el viajero, que es el que se lleva las emociones, las sensaciones y nuestro reto debe ser su satisfacción plena.

-En el eje de las acciones, destaca el valor del territorio como destino, entendiendo un territorio que no solo ofrece paisajes, temperatura o gastronomía sino uno en el que los ayuntamientos tienen mucho que decir, mucho que aportar y deben ser agentes activos.

-Un cuarto eje es el que sitúa la innovación en el centro del futuro del turismo, entendiendo la innovación en cuanto a tecnología pero también como la búsqueda de nuevas formas de pensar y de actuar para alcanzar objetivos distintos a la hora de gestionar este turismo.