Desesperación en el IES Pérez Mercader de Aljaraque: "Necesitamos con urgencia más conserjes"

En el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria Juan Antonio Pérez Mercader de Aljaraque "no aguantan más" la falta de conserjes. Desde el claustro de profesores llevan tres años reclamando más conserjes para un centro de enormes dimensiones con cinco líneas por curso.

"Llevamos más de tres cursos sin los conserjes que corresponden, por número de alumnos y profesorado, para el correcto ejercicio de un centro de estas grandes proporciones", afirman. En la actualidad solo se cuenta con una conserje que, por motivos de salud y de su edad (tiene 62 años y está a punto de jubilarse), también falta en ocasiones, originando "grandes trastornos en el trabajo diario".

No entienden por qué el otro instituto de Aljaraque, IES Fuentejuncal, cuenta con varios ordenanzas, siendo este más pequeño. El IES Juan Antonio Pérez Mercader acoge a 800 alumnos y 70 profesores en dos edificios con tres plantas. "Debido a sus grandes dimensiones resulta imposible que una sola persona pueda controlar el centro", lamenta un profesor. A consecuencia de esta situación, tienen que ser los docentes los que terminen realizando las tareas propias de un conserje, porque, dicen, "no dan a basto". "No podemos llevar a cabo nuestra actividad académica pertinentemente, teniendo en numerosas ocasiones que dejar de atender cuestiones docentes para atender funcionalidades propias de las labores que realiza un ordenanza", recogen.

Desde el claustro de profesores, AMPA y agentes sociales y laborales, se lleva solicitando a la Delegación de Educación una solución desde hace bastantes cursos, ya que "resulta imposible desarrollar correctamente la tarea didáctica y pedagógica propia de un centro educativo". Sin embargo, por el momento todas las respuestas han sido negativas, encontrándose a diario grandes dificultades para el funcionamiento óptimo del instituto.

"Existe una gran necesidad de que sean cubiertas esas plazas con urgencia ya que las madres y padres del alumnado viven en sus visitas al centro la precariedad y los problemas ocasionados por la falta de atenciones tan simples como que le abran la puerta o recoger a sus hijos para llevarlos a una cita médica", señalan desde el claustro. Unas inconvenientes e impedimentos que, aseguran, "son constantes, ya que el Instituto Juan Antonio Pérez Mercader tiene tres plantas, un sótano con aulas y dos grandes edificios, a parte del gimnasio, haciendo que el espacio sea de grandes recorridos".

La comunidad educativa del centro lleva infinidad de reuniones, actos de protesta y manifestaciones públicas, pero sus peticiones siguen sin ser oídas, sobre todo, lamentan, "sabiendo que otros institutos, incluso de menor tamaño, tienen más plazas cubiertas de conserjes", mientras ellos sobreviven con una o a veces con ningún personal para estas labores.

La Junta de Andalucía reconoce que "está trabajando en la problemática del IES Pérez Mercader desde que tuvo constancia de la falta de ordenanzas (conserjes)". En este sentido defiende que "se ha intentado cubrir esa demanda de personal con la problemática de la RPT actual, es decir, con la relación de puestos de trabajo existente, en la que se contempla una sola plaza de ordenanza. Al estar cubierta dicha plaza existente y al no existir más plazas vacantes, no se puede dotar de más personal, por lo que en este caso hemos instado a los servicios centrales a la actualización de dicha RPT para que contemplen tres plazas de ordenanza y así poder dotar de personal dichas plazas".

