Cortegana, un paraíso por descubrir

Enclavado en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en plena Sierra de Huelva, el pueblo de Cortegana presenta un rico patrimonio cultural y etnológico digno de conocer y disfrutar. Su baluarte y emblema es el Castillo Fortaleza que preside el municipio desde la ladera y que no deja indiferente a nadie. Castillo que forma parte de la conocida Banda Gallega y que es el principal protagonista de las Jornadas Medievales de Cortegana, que este año 2020 conmemora sus 25 años de celebración. Además, cuando hablamos de folclore no podemos olvidar que este año también se celebran los 75 años de la Romería a San Antonio, ni la espléndida imaginería religiosa que procesiona cada Semana Santa por las calles de Cortegana. No te pierdas detalle aquí.

Pasear por sus calles es recorrer siglos de historia y de cruce de caminos medievales, donde poder apreciar los diferentes edificios de culto religioso como la de san Sebastián, donde puedes visitar su fantástico Belén Napolitano, la ermita del Calvario o la Iglesia del Divino Salvador que es Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. Visitar la más antigua casa del pueblo casa del pueblo, una casa mudéjar del siglo XIV, hasta apreciar la fachada de la Casa Estrada o los Casinos Sociedad Nuevo Casino o Gran Casino e incluso la plaza de toros. Escuchar el cantar de las aguas de las diferentes fuentes o del Nacimiento del río Chanza y realizar de ese modo la Ruta del Agua.

Y si queremos adentrarnos en plena naturaleza en Cortegana se encuentra una red de senderos, algunos de ellos aptos para BTT y otros para apreciar la historia serrana de los molinos harineros.

Si a todo esto unimos su patrimonio minero de las pedanías de Valdelamusa y San Telmo podemos decir que Cortegana es digna de admirar.

Y para paladares exquisitos una gastronomía rica en productos artesanales como sus dulces, el jamón y derivados del cerdo ibérico, así como la riqueza micológica y sus conocidas tanas o sus gurumelos.