Coronavirus Huelva: La residencia Orpea Aljaraque recibe la segunda dosis de la vacuna

La residencia Orpea Aljaraque ya ha recibido la segunda dosis de la vacuna frente a la Covid-19. En total, más de 200 personas, entre residentes y empleados, han recibido la vacuna de Pfizer. De esta forma, todas las personas mayores de la residencia "se sienten más seguros y protegidos".

En Orpea se muestran "satisfechos" con el resultado del proceso, porque tanto mayores como profesionales "se han mostrado muy receptivos a vacunarse". “Gracias a la vacunación, las residencias se convierten en lugares más seguros para vivir. Los mayores están más protegidos frente a posibles contagios por Covid-19 y las complicaciones que provoca el coronavirus”, asegura la directora sanitaria de Orpea, Victoria Pérez.

No obstante, consideran que no debe bajarse la guardia. “No podemos relajarnos. Tenemos la ventaja de estar vacunados, y más protegidos, pero hasta que la vacunación no se extienda a la población y se consiga mayor inmunidad, tenemos que ser prudentes y seguir manteniendo las medidas de seguridad recomendadas. Eso nos dará tiempo para aprender más acerca de cómo funcionan las vacunas y cómo debemos comportarnos”, advierte la doctora Pérez.

Tras la vacunación, los centros Orpea mantendrán sus protocolos de prevención y seguridad contra la Covid-19, cuyos estándares y cumplimientos han permitido a la compañía obtener el certificado AENOR frente al virus, lo que aporta una mayor garantía y seguridad tanto a trabajadores como a residentes, y por tanto a sus familias.