UGT impugna el convenio del campo firmado por Asaja y CCOO

UGT ha presentado un escrito de impugnación ante la autoridad laboral contra el convenio colectivo del campo de Huelva, firmado por Asaja y CCOO, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Según el sindicato los motivo que le han llevado a presentar denuncia por conflicto colectivo, son por conculcar algunos de sus artículos en la legislación vigente (fijos discontinuos, vacaciones y fijos) y por ir en contra de los intereses de los trabajadores al no respetarse el acuerdo nacional, que es ley entre las partes, en materia de incremento salarial, salario mínimo, revisión salarial, contratación y oros acción.

UGT ha lamentado “la escasa voluntad de Asaja por mejorar el convenio colectivo más bajo de España, máxime cuando el subsector más afectado y que supone dos tercios de los trabajadores afectados, el de los frutos rojos, está de acuerdo para la mejora en la línea de lo que desde UGT plantea”.

El sindicato critica que “se haya despachado el convenio como todos los años, y no se haya tenido en cuenta la buena marcha del sector agroalimentario en general y el de los frutos rojos en particular”.

Los ugetistas aseguran que la subida salarial sería de un 4 y no del 6%

Según UGT, Asaja le “ha fallado” al sector y a los trabajadores, con “una postura economicista, desfasada y que no satisface a nuestros planteamientos”. Asegura que la subida del convenio en la práctica no es del 6% como se dice, al no tener carácter retroactivo en 2018, y además se empezará a aplicar económicamente en 2019, por lo que finalmente la subida será de un 4%, resultando 1,33% en los 3 años.

UGT plantea negociar un convenio moderno y más acorde a las posibilidades del sector con UPA y COAG, las otras patronales del sector y anuncia que va a iniciar un proceso e información a los trabajadores para, si es necesario, comenzar las movilizaciones que sean necesarias para “conseguir defender los intereses de los trabajadores”.

Diálogo

El presidente de Asaja, José Luis García-Palacios, ha asegurado que UGT está en su derecho a impugnar el convenio colectivo del campo, firmado por la asociación agraria y el sindicato CCOO. Además afirmó que hasta minutos antes de firmar el convenio, Asaja le tendió la mano a UGT y no se atendió el ofrecimiento que hizo junto a CCOO.

García-Palacios recordó que la magistratura ha determinado que CCOO tiene prevalencia en la firma del convenio del campo y llamó a UGT a que vuelva a tomar el camino de la interlocución lógica y razonable entre los agentes sociales. “Menos impugnaciones y más diálogo”, sentenció.