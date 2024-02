Comienzan los trabajos de desescombro en la parcela de los antiguos depósitos de agua en Punta Umbría

Comienzan en Punta Umbría los trabajos de desescombro en la parcela de los antiguos depósitos de agua de la avenida Ciudad de Huelva. Los restos de estos Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se triturarán y compactarán para hacer la base de una bolsa de aparcamiento provisional que duplicará la capacidad de la actual, contigua al cuartel de la Guardia Civil.

Así se recoge en el acuerdo alcanzado entre el Consistorio y la empresa de estacionamiento Iberpark S.A, a finales de enero. Según el documento, la citada empresa asume los costes de la gestión de estos residuos y la adecuación de la parcela como bolsa de aparcamiento regulado, que entrará en funcionamiento en junio de 2024.

Durante la visita, el alcalde ha señalado que “clausuramos hoy a este proyecto que ha permitido una escombrera de estas dimensiones a la entrada de Punta Umbría, durante más de cuatro años, como consecuencia de un proyecto fallido e ilegal que nos ha costado a las arcas municipales prácticamente dos millones de euros, en concepto de indemnización a la empresa”. Estas declaraciones del primer edil hacen referencia a los trabajos de demolición que la empresa Riaumbría Towers S.L realizó en estos terrenos, en septiembre de 2019, con carácter previo a la construcción de dos torres de 19 pisos, de la promoción conocida como residencial William Martin.

Diversas sentencias anularon la adjudicación de los terrenos a la citada empresa, “que no se hizo cargo de llevarse los escombros, ni el Ayuntamiento se lo reclamó o buscó una solución a los mismos, bajo la excusa banal de tener un coste inasumible para el Consistorio” extremo este último que el alcalde ha comentado que “hoy se demuestra que no es cierto porque no nos va a costar ni un solo euro”. También ha subrayado que “el Grupo Municipal Socialista prefirió dañar la imagen del pueblo y miró hacia un urbanismo insostenible que buscaba el beneficio de unos pocos, en vez de mirar por el interés de lo público y de toda Punta Umbría”.