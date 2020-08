Antonio Vázquez presenta la trilogía sobre los 100 primeros años de la historia de Nerva

El investigador nervense Antonio Vázquez, afincado en Madrid desde hace décadas, ha presentado en la más que centenaria Sociedad Centro Cultural de Nerva la trilogía dedicada a la historia de la localidad minera bajo el título de ‘Cien Años de Historia’ (Mibestseller). La obra literaria se presenta en tres volúmenes: ‘Vol. I De Aldea de Riotinto a Villa de Nerva’; ‘Vol. II El Siglo XX’; y ‘Vol. III El Siglo XX (La llegada de la Democracia)’.

El acto de presentación contó con la presencia de los prologuistas de la obra literaria, Rafael Fernández y Juan Francisco Román, quienes disertaron sobre la vida y obra del investigador local tras la bienvenida ofrecida por Diego Rico en nombre de la Directiva del Centro Cultural.

Por su parte, Vázquez ofreció todo lujo de detalles sobre su trilogía: dio a conocer todos los entresijos del trabajo de investigación realizado, la elección de las portadas de los tres libros, los contactos mantenidos, y profundizó en cada uno de ellos hasta el más mínimo de los detalles.

El trabajo de la primera parte, que transcurre entre el siglo XIX y principios del XX, no ha sido fácil para el autor. “Mientras en mi Índice me aparecía el dato tratado en una determinada Sesión, el buscar el expediente o documentación que "llenara de contenido" la noticia, ya era otra cosa, he visitado asiduamente los Archivos del Ayuntamiento de Nerva, de Minas de Rio Tinto, de Zalamea la Real (nuestra antigua Matriz), del Juzgado de Nerva, del Archivo Histórico de la Fundación de Rio Tinto, del Archivo Histórico Provincial de Huelva, del Archivo de la Diputación provincial de Huelva, del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, del Archivo histórico Nacional en Madrid, contactos con el Archivo General del Senado de Madrid y con el Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca, así como los de la Biblioteca Nacional”, aclara Vázquez.

A lo largo de su investigación, el autor se ha encontrado con satisfacciones y desencantos. “En muchos casos me sentí recompensado por los hallazgos. En otros no fue así y me fue imposible encontrar documentos de una determinada cuestión que completaran la información requerida. El problema a la falta de información ha sido variado: el expolio por distintas causas, el abandono de los documentos en sótanos y sitios inadecuados en los que se han cebado con ellos, los incendios, las inundaciones, el abandono y lo peor el deseo de que ciertos documentos desaparecieran, etc. También se dio el caso en una época, sobre todo después de la guerra civil, de la desaparición interesada de documentos y tristemente de la venta al peso como papeles viejos”, comenta.

El preámbulo del primer volumen se titula 'Érase una vez la Aldea que soñaba con ser Villa"

El primer volumen, “De Aldea de Riotinto a Villa de Nerva”, cuenta con un preámbulo titulado “Erase una vez la Aldea que soñaba con ser Villa” y cuatro capítulos que repasan la historia de la localidad minera desde su segregación hasta las fiestas y celebraciones, pasando por los primeros pasos dados tras la constitución de la primera Junta Municipal, ordenanzas, enseñas, proyectos, obras públicas, etc. La portada representa un mapa del siglo XIX, de cuando la Nerva de hoy era a Aldea de Riotinto. Se trata de un plano que se encuentra en el Archivo de la Fundación Riotinto, a la que el autor se muestra muy agradecido, principalmente a su director, Juan Manuel Pérez, que le dio toda clase de facilidades para poderlo fotografiar.

En el segundo volumen, “El Siglo XX”, se introduce en la enseñanza y aborda diferentes capítulos que tratan sobre el asociacionismo, infraestructuras públicas, conflictos laborales, Guerra Civil y final de la dictadura de Franco. “Seguro que se me habrán quedado fuera, infinidad de hechos y de datos importantes, unos porque no he podido encontrar los expedientes correspondientes, otros porque en mi desconocimiento de muchos hechos, no los he tenido en cuenta, y otros porque se saldrían fuera de este proyecto, como el capítulo de la Enseñanza media (Que aquí trato de una forma leve) pero que estoy terminando, en libro aparte, o el capítulo del Ramal de Ferrocarril de Peña de Hierro a Nerva, que debido a su contenido, ha merecido libro aparte, y que ya está terminado, esperando a ser publicado”, aclara.

Vázquez reconoce que estos años dedicados a investigar en los cien primeros años de la historia de Nerva, sobre todo en las Actas Capitulares del Ayuntamiento de Nerva, le ha servido para conocer y aprender de la riqueza histórica de su pueblo. “En los Archivos he encontrado familiares que no había conocido, historias que solo me habían llegado de oídas, infinidad de personajes que labraron la historia de nuestra joven Nerva, y sobre todo me ha servido para sentirme mucho más orgulloso, de ser heredero de una historia construida a base de tesón y voluntad. Mi premio, el poder transmitir a otros lo que yo he recogido, con toda mi ilusión y cariño”, asegura.

La tercera y última parte de la trilogía, "El siglo XX. La llegada de la Democaria", comienza con el final de la dictadura y conduce al lector a través de unos años emocionantes en los que con gran ilusión se fueron creando los cimientos de la democracia que hoy se disfruta. Pero también hubo episodios oscuros protagonizados por los que no querían abandonar los privilegios dados tras servir a una larga y terrible dictadura. El libro finaliza en 1985 con la celebración de los primeros cien años de Nerva, donde de la mano de Antonio Rioja Bolaños se organizaron toda una serie de actos culturales de distinta naturaleza.

Esta trilogía dedicada a Nerva viene a sumarse a otros libros ya publicados por el autor: ‘La villa de Nerva en imágenes del siglo XX’, ‘El Ramal de Ferrocarril de Peña de Hierro a Nerva’, ‘Manuel Vázquez Getrero. 1885-1936. Un luchador por la libertad’ y ‘Encuentros de Antiguos alumnos de las Escuelas de la Compañía. 2011-2020’.