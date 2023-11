La Fundación Atlantic Copper y el Ayuntamiento de Huelva organizan la jornada 'Mujer de ciencia'

La directora de la Sede Santa María de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), María de la O Barroso; los alcaldes de Huelva y Palos de la Frontera, Pilar Miranda y Carmelo Romero, respectivamente, y el director de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega; han inaugurado en la sede rabideña la jornada Mujeres de Ciencia, un proyecto promovido por la UNIA, a través de su Cátedra Fundación Atlantic Copper, y el Ayuntamiento onubense.

Según ha indicado la UNIA, esta actividad ha contado con la participación de la presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feiqe), Teresa Rasero; la responsable de Movimientos, Mezclas y Distribución en Cepsa Refinería la Rábida, María Olavarría; la jefa de Grupo de I+D+I en Atlantic Copper, Irene Ruiz, y la responsable de la empresa de logística Maersk para suroeste de Europa y el Magreb, Silvia Oltra; así como con el divulgador científico Pedro Sánchez. Estas instituciones y empresas son colaboradoras de la jornada, junto con la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe).

La directora de La Rábida ha señalado que en la UNIA es "fundamental" la mujer, por lo que se pone el acento en abordar el papel de las mujeres en la ciencia, entre otros ámbitos, y se programan con "visión de mujeres" actividades académicas, como cursos de verano, y acciones del 80 Aniversario de la sede rabideña. Asimismo, ha incidido en que la mujer tiene un papel "primordial e importantísimo" en la industria del entorno de la UNIA en Huelva.

El portavoz de la Fundación Atlantic Copper ha destacado que la cátedra colabora "por razones de peso", ya que tiene entre sus objetivos estratégicos "fomentar las carreras de ciencias entre las mujeres", anunciando que este tipo de jornadas no son "una película, sino una serie que continuará". Y ha comentado que en su empresa la mitad del comité de dirección son mujeres, así como la tercera parte del equipo directivo y el 20 por ciento de la plantilla; "pero no nos vamos a conformar con eso", ha apostillado.

La alcaldesa de Huelva ha afirmado que "las mujeres hemos estado relegadas, por lo que no me conformo con la paridad y me gusta más hablar de oportunidad y responsabilidad, porque las mujeres somos muy prácticas y gestionamos muy bien los tiempos en el trabajo y en los cuidados de niños y mayores". "Las mujeres tenemos que apoyarnos unas a otras y nos merecemos mucho más que cuotas", agregó incidiendo en que "hay que seguir trabajando en ámbitos como la industria para conseguir mayor igualdad de oportunidades", ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Palos de la Frontera ha comentado que "hay rincones donde la mujer tiene que incorporarse, como la mina o la industria", reconociendo que "se están dando los pasos para la igualdad de la mujer, pero en el ámbito industrial aún queda mucho".

La presidenta de Feiqe, que es también la presidenta del I Congreso de Hidrógeno Verde que se celebrará próximamente en Huelva; ha puesto en valor en su ponencia La mujer en la industria química española que el empleo de este sector es "estable, bien remunerado e indefinido al 94 por ciento" y destacó que el 42,4% son mujeres y que el 57% de las investigadoras de la industria española trabaja en el sector químico. Entre otros aspectos, ha señalado que la juventud necesita referentes para cambiar los prejuicios con respecto a los estudios universitarios, aún masculinizados.

El divulgador científico ha analizado en su intervención el papel de la mujer como capital humano "imprescindible" en la transformación del actual modelo de producción, consumo y gestión de residuos, y como protagonistas y partícipes de estas iniciativas "que garanticen un futuro sostenible" ante la crisis socio-ecológica de nuestro tiempo. Mujeres de ciencia es un marco común de la Cátedra Fundación Atlantic Copper de la UNIA, que dotará de programación a la provincia de Huelva a lo largo del año, con el fin de dar visibilidad tanto a grandes científicas de la historia, como a aquellas que hoy día son líderes de este ámbito, dentro y fuera de las universidades.