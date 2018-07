Cartaya es la primera localidad onubense en implantar el TaxiGuau

Una emprendedora cartayera, Lola Escudero, que lleva ya quince años dedicada al sector del taxi en la costa onubense, ha sido la primera en incorporar a su negocio en la provincia de Huelva un vehículo totalmente adaptado para el transporte de mascotas. Así, hace dos semanas que se sumó a la red que desde hace ya cinco años se está extendiendo por toda la geografía nacional bajo el nombre de TaxiGuau.

Para este servicio complementario, que no solo se centra en el transporte de perros sino también de gatos y otro tipo de mascotas, incluidas las exóticas como pudieran ser serpientes o arañas, el vehículo de Lola, un taxi de siete plazas, ha sido "completamente adaptado", al contar con espacios para todo tipo y tamaño de transportines, enganches y cinturones de seguridad, al tiempo que va equipado con diverso material específico como mantas para aquellos clientes que no quieren usar transportín, toallitas húmedas limpiadoras para cualquier emergencia, herramientas para el manejo de las heces de las mascotas durante el viaje y hasta chucherías destinadas a tranquilizar a los animales más nerviosos.

Sobre el transportín detalla Lola que, "habitualmente es aportado por el cliente porque no podemos tener transportines de todos los tamaños y para todas las necesidades". No obstante, añade que "si el servicio se avisa con la suficiente antelación y un cliente no dispone del mismo, estudiamos sus necesidades y podemos incluso buscar el más adecuado a su mascota".

"Una de nuestras principales obsesiones -señala la taxista cartayera- es la limpieza, por lo que también llevamos en el taxi productos que nos permitan dejar impecable el habitáculo interior del vehículo después de cada servicio".

La red TaxiGuau nació hace ahora cinco años en Zaragoza y ya se ha extendido a otras ciudades y municipios españoles como Barcelona, Madrid, Málaga, Granada, Mijas, Cartaya (incluidos El Rompido y Nuevo Portil) y Huelva capital, donde una compañera de Lola también se ha incorporado estos días a la misma, así como en las próximas semanas se sumará Sevilla. "Nuestro objetivo es crecer -afirma Lola- y tejer una red que abarque todo el territorio nacional y que nos permita desarrollar este nuevo servicio desde y hasta cualquier punto de la geografía española".

Para ello han creado una aplicacion que lleva por nombre TaxiGuau, a la que en mi caso se le añade la palabra Cartaya, en el de mi compañera onubense Huelva, y así en el resto de ciudades, explica Escudero. Para sumarse a la red, añade la taxista cartayera, es "imprescindible" contar con una licencia de taxi "completamente legal", así como que todos los miembros de la red "llevemos el mismo material y equipamiento en el vehículo".

Según explica Lola Escudero, el origen de la idea estuvo en su caso concreto en su pareja sentimental, que "tiene mascotas", por lo que "siempre tengo que llevar en el vehículo mantas, enganches o cinturones". A raíz de ahí "se me ocurrió la idea de poder incorporar este nuevo servicio a mi taxi y a mi cartera de productos, para lo cual encontré a través de las redes sociales al taxista de Zaragoza que ya lo había puesto en marcha en dicha ciudad aragonesa. Todo eso nos llevó finalmente a crear TaxiGuau.

En las dos semanas que Lola Escudero lleva prestando el novedoso servicio, casi todos los traslados que ha realizado han sido para el transporte de mascotas al veterinario, o han sido contratados por asociaciones protectoras para llevarlas a personas que han decidido adoptarlas. En este sentido, prosigue, "he tenido que trasladar recientemente dos perros enormes desde Cartaya hasta el aeropuerto de Faro, en el Algarve portugués, desde donde fueron enviados en avión hasta Alemania para ser adoptados por una familia".