Los alumnos del IES Mapi Valle de Cartaya se alzan con la victoria en la Gran Final Nacional de la First Lego League

El instituto de Cartaya Mapi Valle regresa a casa tras haber ganado la categoría Challenger de la Gran Final Nacional First Lego League España que se ha celebrado en Alicante. El equipo llamado SEB-BOT integrado por los alumnos de 3º de la ESO de este instituto bilingüe han defendido su proyecto y se han alzado con la victoria en esta categoría. La Fundación First lleva años desarrollando programas por la inspiración y el reconocimiento de la Ciencia y la Tecnología.

Pese a los problemas que encontraron para buscar apoyos para la la financiación con el fin de sufragar los gastos de desplazamiento, hospedaje y comidas en Alicante finalmente encontraron patrocinio en Atlantic Copper.

Al evento han asistido un total de 53 equipo, todo chicos y chicas jóvenes de toda España que han creado un "ambiente espectacular", tal y como nos detalla la profesora del instituto, Marta Bravo. Cada grupo de alumnos debía montar un puesto sobre sus proyecto para presentarlo al resto de equipo, permitiendo que todos pudiesen conocer y aprender sobre el trabajo de los demás.

La Gran Final Nacional First Lego League España tenía como temática este años Master Piece, y se estructura en varias partes. La primera es un juego con el robot en un tablero temático en la que debían construir, programar y ajustar un robot con piezas de LEGO y que este pueda resolver unas misiones específicas. En la siguiente parte debía mostrarse un proyecto de innovación en el que los alumnos debían promocionar un pasatiempo a través del arte.

En esta prueba el equipo SEB-BOT creó un relato en la que un profesor pasea con sus alumnos por el pueblo y les cuenta la historia de los edificios emblemáticos del pueblo. Los propios alumnos se encargaron también de realizar todas las ilustraciones. También han diseñado y creado mediante impresión 3D unos llaveros a modo de souvenirs de dos monumentos de su municipio, el Faro del Rompido y el Castillo de de los Zúñiga.

Pese a la victoria del equipo cartayero, no han conseguido clasificarse para la World Festival First Lego League de este año que se celebrará en Houston entre el 17 y el 20 de abril. Los alumnos vuelven a casa con el trofeo que los acredita como vencedores a nivel nacional de la categoría Challenger, mucha más experiencia y con la mirada puesta en el First Lego League del año que viene.