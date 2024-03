CSIF Huelva se concentra por el 8M bajo el lema ‘Uniendo esfuerzos, construyendo igualdad’

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha conmemorado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema Uniendo esfuerzos, construyendo igualdad con una concentración en la sede provincial onubense y la lectura de un manifiesto.

Teresa Martín, responsable de la Secretaría de Formación e Igualdad de la Unión Provincial de CSIF en Huelva, ha comunicado que “en CSIF celebramos la fuerza y el incansable esfuerzo de las mujeres en la lucha por la igualdad. Desde todas las áreas de nuestra organización sindical, nuestro compromiso es derribar barreras y trabajar para construir una sociedad donde la igualdad sea una realidad, construyendo conjuntamente mujeres y hombres un presente y un futuro con oportunidades igualitarias”.

“Celebramos los logros conseguidos y aspiramos a que generaciones futuras encuentren un ámbito laboral más equitativo donde el talento y la dedicación no conozcan género, donde todas las voces sean escuchadas, donde las mujeres prosperen sin obstáculos ni discriminación. La igualdad de género no es solo una meta a futuro; es nuestro compromiso diario”, continúa el manifiesto leído por Martín.“Somos testigos de las dificultades que sufren las mujeres en el ámbito laboral: contratos parciales, temporales, falta de conciliación y corresponsabilidad siguen siendo algunos de sus grandes problemas diarios. Además, la brecha salarial de género ha aumentado, y, de seguir a este ritmo, la igualdad retributiva con los hombres no será efectiva hasta dentro de medio siglo”, prosigue.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de la violencia de género en todas sus formas. Exigimos medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en los lugares de trabajo, así como para garantizar la protección y el apoyo a las víctimas de violencia machista. Es responsabilidad de todas y todos construir una cultura de respeto y tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia de género”, subraya.

CSIF celebra el 8 de marzo reivindicando la inclusión de la perspectiva de género de forma transversal en todos los ámbitos, políticas públicas, sociales, empresas privadas y administraciones, así como la tolerancia cero a la violencia contra la mujer.

El análisis y evaluación anual de la brecha salarial de género, así como creación de normativa específica similar al Real Decreto 902/2020 para realizar auditorías retributivas en las administraciones públicas son otras de las demandas de la central sindical, que exige también la implantación de medidas de conciliación sin pérdida retributiva, así como la correcta trasposición de la Directiva (UE) 2019/1158 de 20 de junio de 2019 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores que en España actualmente se ha transpuesto en el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio.Asimismo, exige la negociación y puesta en marcha de planes de igualdad todavía pendientes tanto en la empresa privada como en las administraciones públicas y la creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo que pueda velar por el cumplimiento de la Igualdad dentro del ámbito laboral.