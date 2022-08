Aseguran que el baño para ostomizados del Hospital del Riotinto no está adaptado

La Federación de Asociaciones de Personas ostomizadas de España (FAPOE) agradece la instalación en el Hospital de Riotinto de un baño adaptado para personas ostomizadas, pero lamenta que "no esté adaptado" realmente, señalando que presenta varios inconvenientes; espera que el hospital recapacite para que sea verdaderamente útil.

La ostomía no es una enfermedad, es la consecuencia de padecerla o haberla padecido, como algunos tipos de cánceres, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, poliposis múltiple, o incluso accidentes.

Hay personas ostomizadas de todas las edades, desde bebés a ancianos, siendo el grueso adultos de entre 45 y 55 años. Las personas ostomizadas son las que viven con una bolsa adosada al abdomen para evacuar sus desechos corporales. Carecen de esfínter, por lo que nunca saben cuando su estoma va a evacuar. Esta circunstancia hace que cuando la bolsa se les llena, tengan que vaciarla o cambiarla con urgencia, pero sin baños adaptados a su condición en casi ningún lugar, normalizar sus vidas es muy complicado. Por eso muchos ostomizados deciden no salir de casa para evitar situaciones violentas, como que una bolsa se despegue o reviente por saturación.

La Fapoe, que aglutina a 22 asociaciones de pacientes ostomizados, y que representa a 200.000 afectados directos y a más de un millón teniendo en cuenta el entorno familiar, lamenta que en el Hospital de Riotinto “las cosas no se hayan hecho bien”.

Esta semana se ha dado a conocer a través de la prensa cómo es el baño que en teoría el Hospital de Riotinto ha adaptado a ostomizados, pero tal y como asegura Javier Muñoz, presidente de la FAPOE, “el baño no es un aseo adaptado. La intención del Hospital del Riotinto ha sido muy buena, los responsables de la instalación han querido ayudar a normalizar las vidas de las personas ostomizadas, y esto es de agradecer, pero el cuarto de baño que han hecho no se puede considerar un baño adaptado a ostomizados, porque carece de casi todo lo necesario para que lo sea. Lo único que está bien hecho en ese aseo, es que cuenta con encimera en la que poder posar los productos de recambio y aseo de la ostomía y, con un espejo en el que poder vernos el estoma, situado cerca del ombligo que es donde tenemos el estoma y pegamos la bolsa”.

Y es que, según ha afirmado Javier Muñoz, “el inodoro, a pesar de que está en alto, no sabemos si a 70 centímetros del suelo, que es la altura a la que tiene que estar, está muy lejos del borde de la encimera, con lo que nos queda muy separado del cuerpo, y así, poder vaciar la bolsa es casi imposible. Queda tan alejado de la bolsa que no se llega. Además, carece de enjuagador de bolsa, en su lugar han colocado un grifo extensible. Hay que darse cuenta de que solo tenemos dos manos; si con una agarramos la bolsa y con otra el grifo extensible, ¿con qué mano abrimos el grifo? Habrá quien piense que se puede abrir antes de coger el grifo extensible, claro que sí, pero si hacemos eso nos mojamos la bolsa por fuera a la hora de enjuagarla. Necesitamos que el enjuagador de bolsa sea de los que una vez que lo tienes en la mano, para que salga agua no hay más que pulsar con el dedo pulgar sobre la palanca que tiene”.

Yolanda Fernández, vicepresidenta de la Federación, asegura que esos no son los únicos errores que se han cometido al hacer el baño del hospital de Riotinto, porque además, “el grifo extensible está colocado en el lado izquierdo, la mayoría somos diestros y no somos capaces de atinar a enjuagar una bolsa si sujetamos el grifo extensible con la mano izquierda, cosa que los zurdos sí saben hacer bien con lo que se construye para diestros porque están muy habituados. Y aun en el supuesto de que en lugar de un grifo extensible hubiesen instalado el enjuagador que hace falta, solo sería válido para los zurdos porque si lo agarras con la mano derecha el cable de ducha al que se enrosca el enjuagador atravesaría por encima del inodoro y se mancharía (de heces) en cuanto empezases a enjuagar la bolsa de ostomía”.

La Fapoe no entiende por qué el cuarto de baño del Hospital de Riotinto no se ha hecho en base a las directrices dadas por los pacientes ostomizados, porque nadie como ellos saben qué necesitan y cómo lo necesitan. Yolanda Fernández insiste en que “tener que pelear para conseguir que se hagan baños adaptados es un desgaste enorme, pero si encima los hacen mal, a eso hay que sumarle una frustración tremenda. No se puede obviar que las personas ostomizadas en su mayoría no salen de casa porque no tienen donde vaciar, enjuagar o cambiar una bolsa de ostomía de manera digna y saludable”.

María Ronderos es periodista y activista por los derechos de los discapacitados, además se encarga de las relaciones de la Fapoe con los medios; asegura que no entiende “por qué cuando se hace un baño adaptado a ostomizados los técnicos, sean ingenieros o arquitectos, no nos hacen caso. Nosotros no sabemos de construcciones, pero sí sabemos qué es lo que nos hace falta, lo sufrimos cada día del año. En La Fapoe tenemos un dossier en el que se detalla de manera muy precisa, con planos, medidas y distancias, cómo tiene que ser un baño adaptado a nuestras necesidades. En este dossier también se incluye como tiene que ser el enjuagador de bolsa de ostomía. Sería todo tan sencillo si nos hicieran caso… esto no es la primera vez que nos ocurre, ya pasó en algún baño de Tenerife y también en Asturias donde el mayor centro comercial del Principado, en lugar de instalar un inodoro puso un lavabo para vaciar las bolsas….”.

La Fapoe sigue esperando a que el Gobierno central incluya en el código técnico de edificación los cuartos de baño adaptados a ostomizados. “Mientras esto no ocurra, cuando los baños se hagan de obra seguirán produciéndose errores como el del hospital de Riotinto” afirma Javier Muñoz.

Por eso, la Fapoe también ha querido recordar que en España existen dos empresas que comercializan los baños adaptados a ostomizados, con todo lo que necesitan. Una es Muebles Tarrio Barcia y la otra, OstoBaño (www.ostobano.com). En ambos casos fabrican cuartos de baño listos para su montaje, que sin necesidad de hacer obras se entregan preparados para que solo haya que conectarlos a la entrada de agua y a la salida de aguas residuales. Yolanda Fernández afirma que “lo mejor es encargarlos ya hechos, de este modo se evitan errores y quebraderos de cabeza. Los baños de estas dos empresas españolas se han diseñado escuchándonos a los ostomizados, son perfectos para nosotros y sin ningún pero”.

Javier Muñoz cree que el Hospital de Riotinto sabrá ver los errores que se han cometido en la instalación del baño, y espera que “reconsideren el adaptarlo de verdad, porque solo hay que pararse a pensar que donde tú tienes un baño, nosotros también lo necesitamos; no es un capricho, es una necesidad”.