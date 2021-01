Ayamonte felicita a los jóvenes que rescataron al conductor atrapado en su coche bajo el agua

Ayamonte es en las últimas horas un clamor agradeciendo el gesto de los tres jóvenes que, a mediodía de este sábado, no dudaron un instante y se lanzaron al agua pare extraer del interior de su vehículo al conductor octogenario que, por causas que se desconocen, cayó al estanque de La Ribera, quedando atrapado en su interior con éste sumergido.

Así lo expresan cientos de vecinos de Ayamonte en las redes sociales, así como el Ayuntamiento de la localidad, que también ha querido reconocer públicamente lo que considera "heroica actuación" de estos tres vecinos de la localidad, que "han conseguido rescatar a otro del interior de su vehículo, tras caer al agua junto a la Plaza de España".

En un comunicado, el Consistorio fronterizo señala que se ha tratado de una "gran acción la llevada a cabo por estos tres héroes, que ha posibilitado que el aparatoso accidente quedara solo en un gran susto".

El escrito también agradece y reconoce a estas tres personas "su valentía y generosidad", ya que "no dudaron tirarse al agua arriesgando sus vidas para salvar la de otro ciudadano". "Estos maravillosos gestos nos ayudan a confiar en la humanidad, a ser mejores y a ver el futuro con optimismo", concluye.

Según adelantó Huelva Información, el conductor octogenario fue rescatado 'in extremis' por tres personas del interior de su vehículo tras caer al agua en el estanque de La Ribera, junto a la plaza de España de Ayamonte, después de salirse de la vía cuando circulaba por la rotonda conocida como 'Los Miguelitos'.

Los hechos tuvieron lugar sobre las doce del mediodía y, tras salirse de la vía, romper las vallas protectoras y caer al agua, tres jóvenes que estaban en la zona no lo dudaron y se arrojaron al agua, pudiendo rescatarlo con una enorme dificultad ya que se vieron obligados a romper con la ayuda de piedras una de las ventanillas del vehículo sumergido y lleno ya de agua, para extraer finalmente de su interior al accidentado aún con vida.

Testigos presenciales indicaron a este rotativo que los tres rescatadores habían actuado como "auténticos héroes" ya que, de no ser por ellos "el suceso habría terminado en tragedia", al tiempo que subrayaron que la "fuerte complexión" de algunos de ellos fue "fundamental a la hora de rescatar con éxito al conductor".

El accidentado, que según los testigos consultados "no se acordaba absolutamente de nada" tras ser extraído del interior del vehículo, fue evacuado al centro de salud de Ayamonte, donde se confirmó que no había sufrido daños ni heridas, por lo que no fue necesario su traslado a centro hospitalario. Por su parte uno de los rescatadores quedó "un poco aturdido" tras los hechos, pero se recuperó posteriormente.

Al lugar de los hechos también acudieron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil de Ayamonte.