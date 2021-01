Rescatan 'in extremis' a un conductor que cayó al agua en Ayamonte quedando atrapado en su interior

Un conductor octogenario ha sido rescatado 'in extremis' por tres personas del interior de su vehículo tras caer al agua en el estanque de La Ribera, junto a la plaza de España de Ayamonte, después de salirse de la vía por causas que se desconocen mientras circulaba por la rotonda conocida como 'Los Miguelitos'.

Según ha podido saber Huelva Información, los hechos han tenido lugar sobre las doce del mediodía de este sábado y, tras salirse de la vía, romper las vallas protectoras y caer al agua, todo ello por causas que se desconocen, tres jóvenes que estaban en la zona no lo dudaron y se arrojaron al agua, pudiendo rescatarlo con mucha dificultad ya que se vieron obligados a romper con una piedra una de las ventanillas del vehículo sumergido y lleno ya de agua, para extraer finalmente de su interior al accidentado aún con vida.

Testigos presenciales han indicado a este rotativo que los tres rescatadores han actuado como "auténticos héroes" ya que, de no ser por ellos "el suceso habría terminado en tragedia", al tiempo que subrayan la "complexión fuerte" de algunos de ellos como "fundamental a la hora de rescatar con éxito al conductor".

El accidentado, que según los testigos consultados "no se acordaba absolutamente de nada" tras ser extraído del interior del vehículo, fue evacuado al centro de salud de Ayamonte, donde se confirmó que no ha sufrido daños ni heridas, por lo que no fue necesario su traslado a centro hospitalario.

Por su parte uno de los rescatadores quedó "un poco aturdido" tras los hechos, pero se ha recuperado favorablemente.

Al lugar del suceso también se trasladaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Ayamonte.

En definitiva, un aparatoso accidente, acompañado de un gran susto para todos los implicados, pero afortunadamente con final feliz.